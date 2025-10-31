GPT也不買單！王子遭控出軌粿粿「道歉5缺失解析」近百萬人圍觀
棒棒堂男團人氣男星王子（邱勝翊）認了與人妻粿粿超出朋友界線，他在對方老公范姜彥豐透過影片與發文毀滅式爆料，標記帳號直指「你（王子）破壞了我的家庭」後，火速發道歉聲明，不僅律師和大批網友不買單，有人將內容放到Chat GPT分析得出「5大缺失」，讓大家驚嘆「公關恐怕要失業了」！
王子道歉文「反掀輿論炮火」
雖然王子火速在爆料當天發出道歉文，表示「錯誤就是錯誤，沒有藉口」，但全文前後邏輯反覆，不僅沒達到止血功效，反而輿論炮火越滾越大，認為他根本「越描越黑」、「這篇道歉稿根本是危機公關失敗教材」。律師李怡貞也轉發王子的文章表示：「跟有家庭的人聊騷，叫做沒有破壞人家家庭關係？」，十分不解王子的說法。
Chat GPT詳解「5大缺失」
除了多數「人類」直指聲明盲點，就連AI也不買帳！有網友透過Threads表示，自己將王子的道歉文放到Chat GPT進行分析，得到「5大缺失」回應：
敘事邏輯模糊，焦點模糊
內文暗示「沒破壞家庭關係」、「只是過度關心」，讓人把焦點放在自我辯解，而非承擔行為責任。
用誤解和表達方式不當「弱化責任」
文中「不是應有表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」，但前後語氣強調「只是傾聽關心，沒預謀不是第三者」，會有「帶風向、切割責任」的嫌疑，Chat GPT也指出「真正有力的道歉，會直接承認不該做的行為」，而非聚焦「大家誤會我的用意」。
把「關係越界」說得太輕
王子提及「從單純的傾聽者到漸漸過度關心」，這句其實承認了情感介入，「讓人覺得是在淡化情感線重疊和時間軸」，會讓人覺得「不敢講就代表有鬼」。
把自己放在「被動／無意中」的位置
不斷強調「沒預謀」易引起公眾反感，因為「看起來是在把責任推給環境，而不是自己選擇」。
道歉對象順序有問題
順序應為當事人原配>家庭與孩子（如有）>大眾>自己，但王子將自己和支持的朋友放在前面，會讓人覺得「還是在顧形象，而非真正受傷的人」。
「近百萬人瀏覽」公關要失業了？
ChatGPT對於王子「看似有誠意」的道歉文分析出「避重就輕」的結論，讓原PO文表示「沒想到這麼好玩」，貼文曝光至今吸引將近百萬人瀏覽，也有人跟風放到自己的ChatGPT比較結果。
原PO這篇貼文也刷一片熱議留言：「第一次覺得ChatGPT不是官腔的回覆，最棒是總結一句話：這篇不是道歉聲明，而是形象維持+自我切割聲明」、「GPT分析文字這塊真的很厲害」、「逃不出GPT法眼」，還有人「惋惜」表示：「好專業啊！王子當初應該請GPT幫他寫聲明稿」、「公關公司要失業了」！
