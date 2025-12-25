GPT對話也要插廣告了？外媒爆OpenAI評估導入「購物贊助內容」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

外媒《The Information》披露，OpenAI》正內部評估在 ChatGPT》中導入廣告的可行性，特別是與購物、消費相關的提問，未來可能優先呈現「贊助內容」。不過，OpenAI也對外強調，使用者體驗仍會被視為首要考量，不會貿然推進。

Open AI內部正在評估於ChatGPT導入廣告的可行性，尤其是未來與購物消費有關的提問，將可能優先曝光贊助內容。（示意圖／Unsplash）

隨著越來越多使用者向AI詢問商品推薦與消費建議，OpenAI據傳正思考調整ChatGPT的回應機制。開發者社群 Daily.dev 近日也提到，一名電腦工程師曾在ChatGPT Android測試版中發現疑似與廣告相關的程式碼，但該版本尚未正式推出，是否實際上線仍有變數。

《Independent》指出，ChatGPT自2022年11月推出以來，始終未開放傳統廣告模式，其執行長 Sam Altman 過去更曾形容「廣告是最後手段」。然而，聊天式AI透過對話可累積大量高度個人化資訊，一旦導入廣告，勢必具備極高的精準投放潛力。財務面來看，OpenAI預估2025年可自企業級客戶取得約130億美元（約新台幣4,087.5億元）營收，但年度支出高達220億美元（約新台幣6,917億元），HSBC分析認為，OpenAI最快也要到2030年後才有機會轉盈。

因此，OpenAI內部對廣告的態度顯得格外保守，傾向「適度且克制」，避免因商業化過快，引發用戶反感，甚至動搖ChatGPT目前最關鍵的資產「信任感」。畢竟，一旦聊天機器人看起來「話術變多了」，使用者感受恐怕比看到廣告本身更直接。

