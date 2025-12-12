GPT‑5.2 vs Gemini 3 哪個好？三大日常使用情境實測給你看！

隨著人工智慧技術快速進展，OpenAI 的 GPT‑5.2 與 Google 的 Gemini 3 成為近期最受矚目的新一代 AI 模型，兩者各自帶來新的能力與功能，但到底哪個更適合一般用戶的日常需求？這篇文章將以實際使用情境為基礎，透過三個測試維度，像是情緒理解力、準確度與完整性，分析兩者的表現差異，想知道兩者的測試結果如何就讓 Spac1 帶你來了解！

測試一：情緒理解力

一般使用者最常在 AI 上尋求感情上遇到的問題，把自身情況告訴 AI 有時候是為了想獲得支持、慰問或情緒建議，但 AI 到底能不能能站在人的角度理解心情，並且給予合適的建議，馬上就用最新的 GPT‑5.2 和 Gemini 3 測試給大家看！

當我們下同樣的指令：「我和伴侶吵架，他覺得我不夠在乎他，我很委屈也有點難過。請給我一段能讓他感受到我心意的訊息」

GPT‑5.2 的回覆：

Gemini 3 的回覆：

兩者的回覆都是提供多個版本給用戶選擇，也都有分析使用時機，給的建議我自己覺得相當實用，比較不會表達的伴侶也許能夠靠著提供的回覆清楚說明自己的想法，另外，我覺得 Gemini 3 在給回覆選項前多了安慰提問者的話語，就像自己被理解一樣，這邊的情緒價值我覺得給的很到位！

測試二：準確度

除了感情問題，工作繁忙的大家對於出遊旅行是不是很懶得花時間規劃，想要丟給 AI 處理但有時候地點資訊錯誤或者憑空出現的路線，真的會讓人蠻不放心的！到底這樣的問題在新的AI 模型上有沒有改善，誰提供的資訊準確度更高呢？馬上來見真章！

測試指令：「列出台北一日遊中必去景點與實用資訊，包含交通建議」

GPT‑5.2 的回覆：

目前 GPT‑5.2 對於景點特色的提供準確度蠻高的，而且還有提供照片參考！交通資訊也沒有錯誤，不過在動線安排上，雖然是標示順走行程，但看過台北地圖的人都知道其實沒有那麼順路～所以真的照著走可能就是會有點費時間><

Gemini 3 的回覆：

雖然不像 GPT‑5.2 有吸睛的照片可以讓人ㄧ目了然，不過偏向統整分類的方式把資訊都列出來，我這個 J 人也是蠻喜歡的，最後也有推薦一個路線安排，以上的景點和交通資訊都是正確的，而且路線安排也是合理的！看來旅遊規劃丟給 AI 確實可以省下很多時間～

測試三：完整性

最後要測試的應該也是大家經常會請 AI 工作的項目，那就是幫我們整理長文的摘要或是將多個文件資料，生成圖表或簡報！但生出出來的內容是否夠有效整合而非分散或重複，以及邏輯是否一致，就相當考驗 AI 的運算能力了～我給了它們一份論文趕快來看看結果吧

測試指令：「請分析以上論文，提取重點，可生成500字左右的摘要與一張圖表」

GPT‑5.2 的回覆：

偏向把論文的大方向說明給用戶，摘要方面有清楚說明研究方法與結果，圖表製作上也是以整個迪士尼角色的變化歷程來說明，我自己覺得雖然邏輯清晰，但論文中有舉例各種作品就沒有被列入回覆中是比較可惜的點

Gemini 3 的回覆：

摘要的部分雖然有分析但相對 GPT‑5.2 就比較沒那麼簡潔俐落，個人喜歡用一段話把事情講清楚的方式呈現，不過 Gemini 3 在圖表方面就補足了 GPT‑5.2 的小缺點，詳盡的把論文內容有條理的分類，有種看完圖表就能完全接收論文內容的感覺～

小結：

三大情境測試下來 OpenAI 的 GPT‑5.2 與 Google 的 Gemini 3 都有各自的優勢，像是 GPT‑5.2 的表達能力更自然且具備更好的多媒體融入能力，而 Gemini 3 則是在資訊分類能力強，圖表整合方面也優秀，不過有時候兩個的回覆都不錯，就是取決於個人對於說法及排版的喜好而已，所以經常使用 AI 的獺友們，可以參考這次的實測加上找到自己比較習慣的 AI 小秘書才能讓工作更順喔～

