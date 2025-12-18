GPU或TPU誰能笑到最後？「鉅亨買基金」：台灣供應鏈均有望受益

Google推出速度快3倍、成本更低的Gemini 3 Flash，能力超越Pro版。 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 近期美股出現明顯修正，市場多將原因歸咎於部分科技巨擘對未來需求轉趨保守。「鉅亨買基金」指出，真正讓市場不安的，是來自 Google 發表的 AI 論文，不只挑戰現行大語言模型的核心訓練邏輯，更動搖整個 AI 算力投資敘事的根基。不過，無論模型如何演進，仍需要高度成熟、能快速配合架構轉換的半導體供應鏈，台灣反而有望成為更直接的受益者。

根據 Google 論文提出「Nested Learning（巢狀式學習）」概念，主張先建構小型、可重複運用的知識單元，再逐步擴展至更高層次的理解與推理能力，理論上可提升學習效率，並降低對單純算力堆疊的依賴。市場擔憂的是，若訓練模式出現根本性改變，既有的硬體投資方向恐需重新調整。不過，「鉅亨買基金」認為，即便此技術路徑最終獲得驗證，也不代表 AI 產業走向「泡沫化」，而是邁入下一個發展階段的轉折點。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，無論 AI 模型架構如何變化，對運算能力與晶片的需求不會消失，只是呈現形式不同。真正具備長期競爭力的，並非押注單一技術路線的業者，而是擁有先進製程、良率控制與量產規模優勢的半導體製造端。在此脈絡下，台灣半導體產業反而有機會在下一階段扮演更關鍵的角色。

張榮仁進一步分析，目前仍難判斷 Google 提出的新訓練路徑是否會成為主流，但可以確定的是，AI 的長期成長趨勢並未改變，改變的只是「如何走得更快、更有效率」。在此轉折期，單一押注某種架構或特定供應鏈角色，投資風險明顯升高。與其自行猜測最終贏家，不如透過基金投資，交由主動式管理的專業經理人分散不同技術路線的風險，同時保留參與 AI 長期成長的機會，才能在高度不確定的環境中，提升勝率而非放大波動。

據獨立基金研究機構理柏（Lipper）統計，今年來（截至 11 月底），台灣股票型基金平均報酬率達 34%，其中，表現最突出的台股基金漲幅普遍逾 50%，最高甚至達 63%，大幅領先台股大盤約 20% 漲幅。張榮仁建議，面對市場波動及不確定風險，可優先考慮成立逾20年的老牌台股基金，這些基金歷經多次景氣循環仍能穩健表現，反映投資管理團隊在研究深度、投資紀律與風險控管，都有長期累積的深厚實力，更能經得起時間的考驗。



