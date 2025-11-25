GQ年度風格大賞群星領銜！林書豪、林智勝現身霸氣走秀
《2025 GQ Men of the Year 年度風格大賞》24日晚間於台北「圓山別邸」隆重登場，年度人物時尚盛會再度吸引大批民眾熱情響應。
本屆紅毯儀式於 ACME CAFE 盛大揭幕，以「時光機」為主題，象徵跨越時代的不朽精神，現場眾星雲集與來賓共同見證年度風格人物得主的璀燦時刻。
今年「年度風格人物獎」得主陣容華麗，包括：SUPER JUNIOR 隊長 利特、籃球巨星 林書豪、職棒「大師兄」林智勝、金曲台語歌后 李竺芯、金曲歌王 呂士軒，以及年度風格產業傑出代表方序中、驚喜製造、德築集團等名人皆盛裝亮相，展現獨一無二的個人魅力。
體育界方面，林書豪於今年為他的15 年籃球傳奇生涯劃下句點，細數從板凳邊緣躍升為全球焦點，引起「林來瘋」風潮，改寫亞裔球員在主流體系的可能性。
回顧「全壘打王」林智勝22年的職棒生涯，今年在在台北大巨蛋完成最後一戰，用第 305 支全壘打為台灣棒球史寫下無可取代的里程碑，於球迷心中烙印下炫目輝煌的「大師兄」。
隨著紅毯規格與來賓名單年年升級，GQ MOTY 已成為台灣接軌國際時尚娛樂的重要舞台，這場年度人物盛會不再只是單純的時尚派對，而是媒體與文化共同構築的交流平台。
GQ希望透過 MOTY，讓台灣文化與全球名人及品牌更緊密連結，而活動的每一次升級，也映照著 GQ 所堅持的核心價值持續深化。
