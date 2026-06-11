Grab併熊貓案 學者、工會籲公平會別只看股權：應納入國安與勞權評估

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生活中心／記者李育道報導

東南亞叫車與外送平台Grab今年3月提出併購foodpanda台灣業務案，目前仍在公平交易委員會審查中。由於Uber、Grab與foodpanda母公司Delivery Hero之間存在股權與董事席次等資本連結，引發外界對市場壟斷、資料安全及勞動權益的疑慮。多名立委今（11）日與學者、工會及法律界人士召開公聽會，呼籲公平會審查時不應僅著眼於股權結構，而應一併檢視市場競爭、個資保護、國家安全、外送員權益及消費者利益等面向。

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立委林月琴表示，外送平台已成為民眾日常生活的重要基礎服務，若市場過度集中於少數平台，恐使消費者選擇減少、店家議價空間縮小，也可能影響外送服務品質。此外，平台掌握大量消費者與商家資料，如何使用資料及資安防護是否足夠，也應納入審查範圍。她認為，外送員收入、接單機會及工作條件都可能受到平台規則變動影響，政府在做出決定前應充分掌握各方意見。

立委賴惠員則指出，平台經濟時代的競爭問題已不同於傳統產業，公平會不能只看表面的股權比例或交易形式，更應釐清董事席次、交叉持股、策略合作及資訊流通等是否足以影響市場決策與競爭行為。她強調，外送平台已逐漸成為重要的數位基礎設施，審查標準應回應社會對公平競爭、勞工保障、消費者權益及國家安全的期待。

淡江大學經濟學系教授蔡明芳表示，若公平會曾以市場競爭疑慮否決Uber Eats直接收購foodpanda台灣業務，如今改由Uber持有重要股份的Grab進行收購，仍可能提高市場集中度、削弱競爭。（示意圖／資料照）

學界方面也對市場集中風險提出警示。淡江大學經濟學系教授蔡明芳表示，若公平會曾以市場競爭疑慮否決Uber Eats直接收購foodpanda台灣業務，如今改由Uber持有重要股份的Grab進行收購，仍可能提高市場集中度、削弱競爭，最終對消費者福利造成負面影響。

前公平會委員陳櫻琴則認為，公平會應關注的是市場能否維持真正獨立的競爭者，而非只停留在表面品牌數量。她指出，若市場看似有兩家平台，實際上卻受到同一利益團體影響，將形成「假性競爭」。她並以新加坡Grab與Uber整併案例為例指出，事後透過罰鍰或行為規範往往難以恢復原有競爭秩序，因此應從結構面審慎評估。

除了競爭議題，部分學者也將焦點放在資料治理與國家安全。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，近年歐洲各國已逐漸將物流網路、供應鏈資料庫及數位平台視為國安議題的一環，審查重點不再只是股東控制權，而是企業對資料的實質影響力與可視權。他認為，平台掌握大量消費者位置與交易資訊，相關資料流向與治理機制都值得主管機關關注。

東吳大學法學院教授蕭宏宜則指出，本案不僅是企業結合案件，更涉及跨境平台的資料治理問題。由於Uber同時持有Grab與Delivery Hero股份，買方、賣方與市場競爭者之間存在資本連結，公平會應從實質控制力角度進行審查，並檢視跨持股、董事兼任及資料流通可能帶來的風險。

工會方面則憂心市場進一步集中後，將影響外送員及店家權益。全國外送產業工會理事長陳昱安表示，外送專法尚未正式上路，平台卻已將法規成本作為調整費率的理由，部分店家面臨接受新條件或退出合作的壓力。他認為，在外送平台已成為重要銷售通路的情況下，中小店家缺乏對等議價能力，若市場競爭進一步減弱，平台掌握的定價與抽成權力恐持續擴大。

與會學者、工會及法律界人士普遍認為，公平會此次審查Grab併購foodpanda案，不應僅以傳統企業結合標準檢視，而應同步評估市場競爭、資料安全、國家安全、勞動權益及消費者保護等面向，避免外送市場因高度集中而衍生更大爭議。

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