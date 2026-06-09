Grab併購提3+3承諾 初期僅聚焦外送服務

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台灣外送市場版圖可能將有重4大變化。繼Uber併購foodpanda遭公平會駁回後，近期傳出東南亞外送品牌Grab有意收購foodpanda在台外送事業，Grab今(9)日來台說明，不僅承諾併購後保證轉換期間外送員的收入穩定，更贈送外送員所有Grab裝備，同時提供商家AI營運顧問服務，開放直接管理後台，展現進軍台灣市場野心。

先前Uber於2024年5月宣布，以9.5億美元的價格收購foodpanda在台業務，不過因Uber Eats與foodpanda業務加總占台灣外送市場比例超過9成，公平會在維繫消費者權益與維持市場競爭考量下，駁回Uber的併購案，最終以Uber支付foodpanda 2.5億元違約金告結。事件落幕不到1年，東南亞叫車與外送龍頭品牌Grab，宣告將收購foodpanda台灣業務，且併購金額僅6億美元，相當於foodpanda打63折「大降價」。

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此併購案已經在今(2026)年3月27日向公平會遞件，為增加外送員、商家與政府的信任，Grab集團營運董事總經理余偉騰今日特別來台說明合併後的願景，對外送員祭出3大承諾：第1、「轉換期間收入穩定」，外送員不僅能免費取得Grab裝備，還能在24小時內完成報到審核，並提供至少3個月的專屬客服專線。

第2、「以智慧工具提升效率」，運用新技術減少外送員的等待時間，且每週結算薪資，不用預繳保證金。第3、「安全環境」，以完成訂單為績效獎勵依據而非速度，量體較大的訂單自動拆單分配。

對商家同樣有3大承諾，包含「確保轉換期營運穩定」，既有的foodpanda商家資訊將全數移轉至Grab，享有專人帳戶管理服務的店家能繼續享有同樣資源。「提供專業工具協助管理業務」。商家APP將內建AI助理協助營運，也能直接管理APP與網頁後台。「拓展海外客群」，APP自動翻譯菜單給境外旅客，並推動商家海外駐點試辦計畫，讓有意拓展市場的店家進軍東南亞。

對於Grab是否有意在後續導入計程車叫車、數位金融等相關業務，余偉騰保守回應，現階段Grab在台灣只會聚焦在美食外送服務上，致力完成與外送員、店家及消費者「接軌」，並符合台灣法規規範。至於「外送費」問題，細節都在規畫中，但會確保每個人都能負擔。

據了解，由於「外送專法」將在今年7月上路，對於在台只有外送業務的foodpanda來說，成本大幅提升又沒有相關生態系的支援，虧損與退出市場是「遲早的事」。而Grab背後最大法人股東雖為Uber，持股占比約13%，但實質投票權卻低於4%，加上Grab沒有在台營運，因此無「壟斷」問題。市場認為，Grab在東南亞早已實施AI管理平台，相對於foodpanda仍以人工處理各種平台問題，Grab登台後，有望取得比foodpanda更大優勢。

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