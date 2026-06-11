Grab併購foodpanda引疑慮 綠委攜手專家嚴審紅色技術血統

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民進黨立委林月琴(右)、賴惠員、鍾佳濱(左)、徐富癸召開「公平會審查Grab併購foodpanda案，應該考量何種因素，以符合人民期待？」公聽會。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕立法院社福環境委員會召委林月琴今(11)日與跨黨派立委召開公聽會，針對「Grab併購foodpanda案」引發的市場壟斷、國家安全與外送勞權議題進行深入討論。綠委、學者認為，若市場過度集中將嚴重衝擊消費者、店家與外送夥伴權益；且Grab背後具備複雜的跨國資本與中國「紅色技術血統」的國安風險，呼籲政府部門應審慎把關市場集中的風險、國家安全。

民進黨立委林月琴、賴惠員、鍾佳濱、徐富癸召開「公平會審查Grab併購foodpanda案，應該考量何種因素，以符合人民期待？」公聽會。林月琴表示，今年Grab提出併購foodpanda的案件正由公平會審查，但她關心的是，如果市場由少數平台壟斷，將縮小店家議價空間、使消費者選擇變少，且外送員的收入、接單機會與工作條件也將受到平台規則衝擊，政府應審慎把關市場集中的風險。

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賴惠員強調，平台經濟時代的審查不能只看表面股權，更要釐清背後是否存在董事席次、交叉持股與策略合作等實質影響力；鍾佳濱則呼籲，業者遵守台灣法規，建議平台方多和外送員進行對話，就「勞動權益」與「待遇保障」達成共識，並期盼主管機關藉此案完善法規建制、健全超高齡化社會的送餐與物流服務。

針對國家安全與個人資料保護，徐富癸認為，外送平台每日掌握數百萬筆交易與位置資訊，可能涉及國家數位安全與社會韌性。他透露，Grab目前使用的地圖與中國華為花瓣地圖有深度合作並共享圖資，且雲端儲存使用的是阿里巴巴的阿里雲，政府必須清楚掌握資料流向。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪更說，Grab具有「紅色技術血統」，其GrabMaps與具解放軍背景的華為簽署交換協議，恐面臨跨國數據流失風險；此外，

恐使全台民眾與重要機關的精細地理定位(GIS)外洩；此外，Grab在北京、深圳設有核心AI研發中心，演算法由中國團隊打造。在中國「國家情報法」框架下，其境外數據隔離承諾形同虛設，此複合型危機已讓台灣關鍵生活基礎設施暴露於大數據監控風險之中。

國防安全研究院所長蘇紫雲也提醒，現代國家情報安全已延伸至物流網路與供應鏈資料庫，審查應由「股東控制權」走向審查「實質影響力」與資料的「可視權」。

國家安全局副處長孫承一說明，中企有義務依照中共「國家情報法」提供中國政府相關數據，若此併購案涉及中企資金來源，建請相關主管機關進行認定，國安局也會統合國安情報團隊持續蒐研。數發部資安署副署長周智禾則說，本案將由經濟部投審司審議。

經濟部投審司回應，未來審查時會將事業單位結合、外送員權益、國安及資安議題全數列入考慮並審慎處理。公平會則說，該案目前還在補件當中，尚未正式受理，已行文給相關部會及利益團體聽取意見，未來將密切與跨部會合作，全面考量市場競爭、經濟效益與資安、國安問題。

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