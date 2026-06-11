Grab併購foodpanda恐釀國安危機？綠委喊：問題比高德地圖嚴重

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台灣外送市場即將迎來「大洗牌」！東南亞叫車與外送龍頭Grab宣布斥資6億美元（約新台幣192億元）收購foodpanda台灣外送業務，引發市場高度關注，也引起壟斷疑慮。今（11）日多位立委在立法院舉行公聽會，邀請專家、學者、業者等共同討論並交換意見，現場與會立委與學者多認為，基於市場過度集中、國安風險、外送員權益等因素，所以對併購案保持反對的意見。

民進黨立委徐富癸表示，Grab將要併購foodpanda可能會有國安疑慮，甚至可能比高德地圖問題更嚴重，像是台中市外送平台服務產業工會就示警，目前Grab使用的地圖，跟中國華為花瓣地圖有深度合作，具共享圖資協定。Grab儲存資料所使用的雲端服務為阿里巴巴旗下阿里雲，如果Grab進入台灣市場，等同於全台灣數百萬外送用戶個資，台灣的市井巷弄、街區小道都可能被中國摸透。

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民進黨林月琴也說，公平會審查如果只看股權結構，不看關鍵物流資訊的話，恐會產生國安風險。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲提醒，重要問題不是擁有多少股份，而是掌握多少國安相關資訊，跨國企業只要能接觸物流數據具備戰略價值，畢竟各國國家安全概念已經開始重新評估，從「股東控制權（Ownership）」走向審查「實質影響力（Operational Influence）」、與資料的「可視權（Visibility）」。

全國外送產業工會理事長陳昱安則說，全國外送產業工會認為，外送專法的立法目的，是保障外送員、商家及消費者權益，避免平台濫用市場力量。然而法案尚未正式上路，Uber Eats卻已將外送專法作為調漲抽成的理由，甚至要求不接受新費率的店家自行終止合作，形同以市場優勢迫使商家接受不對等條件。

陳昱安強調，工會呼籲公平會以最嚴格標準審查此結合案，除評估市場集中度對商家、外送員及消費者的衝擊外，也應審慎檢視相關資料治理與資安風險。若任由市場持續集中，平台將掌握更大的定價與議價權，台灣外送市場恐逐步走向壟斷，最終受害的將是商家、勞工與消費者。



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