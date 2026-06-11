Grab併購foodpanda案 立委示警：若市場遭單一外送平台控制 恐引爆「食安與國安」雙重危機

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綠委召開公聽會緊盯外送巨頭併購案，指未來店家與外送員恐「被迫接受同套規則」。（讀者提供）



立委林月琴今（11）日召開公聽會指出，Grab提交併購foodpanda台灣案引發社會高度矚目。本案已非單純的企業結合，未來店家與外送員恐將「被迫接受同一套規則」，導致市場萎縮並嚴重衝擊交易公平性。此案攸關台灣未來競爭秩序與數位主權，我們必須拒絕台灣外送市場遭單一平台控制。

​這場公聽會由立法委員林月琴、賴惠員、徐富癸及鍾佳濱國會辦公室共同舉辦。綠委們砲轟此結合案恐引爆多重全面性危機，除了市場過度集中、平台肆無忌憚漲價外，更恐逼使商家為省成本改用劣質食材而引發「食安危機」；甚至因該平台深度合作「華為地圖」並使用「阿里雲」，恐帶來圖資與大數據外流中國的嚴峻「國安與資安風險」。

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​立委林月琴表示，若市場缺乏競爭、落入單一平台的控制，外送平台掌握的用戶基本資料、移動軌跡、交易記錄及城市交通等大量資訊，一旦政府無法有效管理，國家恐將面臨嚴峻的「資安與資料管理上的整體風險」。

（讀者提供）

Grab併購foodpanda引高度矚目，綠委林月琴表示，這已攸關台灣未來競爭秩序。

​此外，林月琴強調，外送員好不容易等了六年才盼來專法保障基本權益，若因「過度集中」導致壟斷，「平台恐肆無忌憚地漲價」，進而扭曲商家的費用結構。這不僅會造成外送費飆漲或外送員單量銳減，甚至可能逼得商家為了節省成本而使用劣質食材，進一步「引發食安危機」。林月琴呼籲，公平會與政府部門在做出最終決定前，必須慎重把關「市場集中的風險」，絕不能對壟斷所帶來的破壞性影響坐視不管。

​立委們於會中齊聲呼籲，公平會必須跨越傳統商業審查的框架。賴惠員示警，切勿只看帳面品牌，須嚴防背後實質「同一利益結構」的壟斷。

2立委砲轟Grab併購案 勞動權益與餐廳抽成不該成為財團犧牲品

​立委鍾佳濱直言，Grab併購foodpanda案的核心問題絕不只限於股權結構，外界更深切焦慮市場將「形同壟斷」或產生聯合行為，進而引發外送費與抽成「漲價」的災難。鍾佳濱一針見血地指出，外送是一場「與時間賽跑」的特殊貨運，外送員在黃金用餐時間「被迫在道路上去搏生死」，風險極高。政府在審查時不應只將思維鎖定在「防弊角度」，更不能把外部社會成本切割開來，勞動權益、餐廳保障與社會成本都必須一併考量。

​鍾佳濱責成主管機關「不能只就眼前的送餐業務來思考」！他預言，隨著台灣邁入高齡化社會，服務業的生態將面臨巨變，未來外送絕非「只有送餐而已」，應進一步全面擴張到「送人、送菜、送藥」等高齡化剛性需求。

鍾佳濱強烈呼籲，政府應藉此危機推動外送平台的「互補性服務」，讓從業內容走向多元化。唯有徹底打破單一送餐的框架，才能真正緩和「外送員在路上搏生死」的困境，重塑台灣社會真正需要的完整外送生態系。

​立委​賴惠員表示，當年Uber與foodpanda傳出結合消息時她也是召委，當時社會各界最擔心市場是否會過於集中、產生後續的壟斷性風險。賴惠員強調：「我們不能只看表面買方的名稱與股權比例，更應該檢視背後是不是存在著足以影響決策、市場行為與競爭誘因的實質影響力。」

她指出，人民期待的是真正市場上的競爭，如果實質上是由同一個利益結構影響的市場，這絕對不是大家所期待的，官方審查絕不能只看到帳面上有幾個不同品牌。

踢爆Grab深度綁定「華為、阿里雲」 台灣地圖恐全送中國

​立委​徐富癸接著指出：「我最在意的還是屬於一個國家安全跟資訊安全的問題。」針對Grab使用的地圖，它與中國華為、華為地圖有深度合作，且具有共享圖資協定。目前該平台資料使用的雲端是「阿里巴巴的阿里雲」，但很遺憾，到底這些合作關係具體涉及什麼程度、會不會提供給中國，目前並沒有一個很具體的回答。這一旦不小心流到中國，可能會造成國家數位安全跟社會韌性的危機。因此，公平會審查應該「超越傳統商業競爭的框架」，將市場競爭、國家安全、資訊安全、勞工保障跟消費者的權益一起納入評估。

​他們共同呼籲，公平會此刻面對的不只是一宗企業併購案件，而是在決定台灣外送市場未來十年的競爭格局、勞工權益保障及數位安全防線。政府應藉此檢視我國現行監理制度是否足以因應數位平台經濟快速發展所帶來的新挑戰，避免市場集中、勞動條件惡化及國安風險同步擴大，確保台灣外送產業仍能維持真正自由且有效的市場競爭。

​本場公聽會現場另邀集國防安全研究院所長蘇紫雲、東吳大學教授胡博硯、蕭宏宜、新加坡國立大學教授Burton Ong、淡江大學教授蔡明芳、前公平會委員陳櫻琴、中華獨立董事協會創會理事長駱秉寬、開南大學學務長陳炳良及全國外送產業工會理事長陳昱安等法政、經濟、國安領域重量級專家學者，共同針對市場競爭、國家安全及勞工權益等議題進行深度對話。

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