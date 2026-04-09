Grab押注AI拚成長！ 推團體乘車 車資最高省40％？

【緯來新聞網】Grab 執行長 Anthony Tan 近日於雅加達產品發布會表示，儘管面臨燃料成本上漲及地緣政治帶來的經濟不確定性，公司仍將核心成長動能寄託於人工智慧（AI）驅動的產品策略。此次共發表了 13 款新產品，其中包括透過大數據與 AI 運算打造的「團體乘車」功能，自動計算精確的車費分攤，最高可為乘客節省 40％ 的費用，藉此在預算縮減的市場環境中提升價格競爭力。

（圖／翻攝自Grab官網）

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在營運布局方面，Grab 展現了跨國擴張的野心，於今年初以 6 億美元收購 Foodpanda 在台灣的業務，將服務版圖首度擴張至東南亞以外地區。此外，執行長強調將持續加倍投資印尼市場，認為身為該區域最大經濟體，印尼是推動 AI 成長模式的關鍵基地，並期望透過規模化數據產生獨有的競爭優勢。



然而，這家成立 14 年的公司仍面臨資本市場的挑戰。雖然 Grab 於 2 月首度實現全年淨利，但受限於核心業務成長放緩，公司對 2026 財年的營收與調整後 EBITDA 展望相對審慎，亦略低於市場預期。儘管如此，執行長對 AI 轉型仍充滿信心，並指出相關成果已逐步反映於業績表現。

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