Grab擬購foodpanda 蘇紫雲提醒：外資審查 資訊具有戰略價值 已取代股權

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

Grab擬購foodpanda外資審查 蘇紫雲提醒：資訊具有戰略價值 已取代股權。曾薏蘋攝

2026年3月東南亞平台Grab宣布擬收購foodpanda台灣外送事業，再度引發市場關注。民進黨立委林月琴11日舉行公聽會，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，審查外資投資現在真正重要已不是擁有多少股份，而是掌握多少資訊，例如物流資訊，就具有戰略價值。近年歐洲各國接連偵破物流間間諜案，最值得思考的並非電影情節般的間諜活動，而在於各國安全概念開始重新評估，由「股東控制權」（Ownership）走向審查「實質影響力」（Operational Influence）、與資料的「可視權」（Visibility）。

廣告 廣告

民進黨林月琴、徐富癸、與鍾佳濱召開「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。

公聽會探討「跨國平台對民生關鍵資料集中化之國家安全考量」時，蘇紫雲是從從歐洲物流間諜案看國家安全，強調企業實質影響力比股權比例更重要。

他說，國內搭車平台發生司機騷擾媒體主播事件，可說是供應鏈安全的縮影。平台洩露個人聯絡資訊的情報問題，其實國家組織也面對此種潛在威脅。近年歐洲各國接連偵破或調查涉及中國物流與供應鏈間諜與情報安全案件，包括德國萊比錫機場貨運資訊洩漏案、比利時對阿里巴巴列日物流中心的安全調查、希臘比雷埃夫斯港引發的國安爭議，都反映出國家情報安全的重點，已經從傳統的軍事基地與武器工廠，逐漸延伸到物流網路、港口設施與供應鏈資料庫。

他認為，現有案例中，必須注意「企業實質影響力」比股權比例更重要。以往審查外資投資時，大家都以股權比例作為主要標準，但現在真正重要的問題不是擁有多少股份，而是掌握多少資訊。

他提醒，以物流產業為例，一家企業即使只擁有少數股權，但只要能夠接觸貨物流向與管理，就已具備相當程度的戰略價值。

東吳大學法學院教授胡博硯指出，Grab近年積極與中國企業建立策略合作關係，並持續投資及仰賴中國企業之技術與資源，亦成為一項不容忽視的隱憂。

他說，其中中國公司華為旗下的Petal Maps與Grab旗下GrabMap已簽屬合作備忘錄，由Grab向華為提供其在東南亞深耕已久的資料庫，不免令人憂心，未來我國的「超在地化商業數據」及「360度街景影像」，是否亦將提供予華為使用？

他說，因此這次的交易案不僅涉及到經濟市場的問題，對於現今緊繃的兩岸關係來說也是一種風險與變數。政府主管機關面對這個問題，必須小心謹慎，以免造成國家安全的危機。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪則指出，「紅色技術血統」與深層國安破口，是政府需要重視的國安風險。GrabMaps與具中國解放軍背景的華為簽署Petal Maps圖資交換協議，全台數百萬民眾與重要機關的精細地理定位（GIS）及日常物流動線，恐面臨跨國數據流失風險。

他說，其次，Grab實質依賴已被中共強力整肅且中共實質掌控的「阿里雲」作為核心雲端供應之一。最致命的是，Grab在北京、深圳設有核心AI研發中心，其演算法靈魂由中國團隊一手打造，有無接受中國政府不透明的隱形財政補助更無法查知。

他認為，在中國《國家情報法》必須強制提供資料給中國政府使用的框架下，其所謂的境外數據隔離承諾在國家機器面前形同虛設。這種結合解放軍背景、中共實質國有化雲端及演算法的複合型危機，已實質讓全台關鍵生活基礎設施暴露於大數據監控風險之中。

高雄大學政治法律系教授廖義銘認為，Grab是在新加坡註冊、業務遍及全東南亞的跨國企業，其資本結構複雜，背後涉及多國的投資人。Foodpanda在台灣累積了數百萬筆的用戶資料、消費者日常移動軌跡、商家的營業數據等，這些資料一旦集中在跨國平台手中，就會有洩漏風險。因此在數位平台的跨國併購的審查中，國安不應該是例外條款，而必須是先決要件。舉證責任應該由Grab來承擔，而非由國家自證無虞。

【看原文連結】