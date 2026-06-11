Grab收購台灣foodpanda 學者籲評估資料掌握護國安

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者曾以寧台北11日電）Grab收購foodpanda台灣業務案，學者今天指出，foodpanda累積大量台灣資訊，若集中在跨國企業手中，有國安疑慮；且審查基礎設施投資，除股權比例，更要評估企業所掌握資料。

Grab先前宣布以約6億美元（約新台幣193億元）收購foodpanda台灣業務，3月27日Grab向公平交易委員會遞交收購foodpanda台灣業務申請；若公平會審查通過，Grab預計於今年下半年完成交易。

廣告 廣告

民進黨立委林月琴今天舉辦「公平會審查Grab併購foodpanda案，應該考量何種因素，以符合人民期待？」公聽會，同黨立委鍾佳濱、徐富癸、賴惠員皆出席關心。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪指出，GrabMaps與華為簽署Petal Maps圖資交換協議，且Grab依賴已被中共強力整肅且中共實質掌控的「阿里雲」作為雲端供應者，更在北京、深圳設有核心AI研發中心。在中共政府強制業者提供資料框架下，境外數據隔離承諾形同虛設，恐導致台灣資料流向中國大陸。

高雄大學政治法律學系教授廖義銘表示，Foodpanda累積台灣消費者日常移動軌跡、生活習慣，商家營業數據、訂單量與財務狀況，和城市物流熱區、人口密度與消費分布等資料數百萬筆。數位時代下資料就是資源、平台就是基礎設施，基礎設施演算法就是權力，當這些要素集中在少數跨國企業手中，國家審查制度卻仍停留在傳統架構，就是嚴重國安問題。

廖義銘認為，面對資安、國安相關質疑，不應由反對者提出風險證明，而是應該由申請方具體說明其與中國企業既有合作關係，及各技術階層、營運路徑中，避免台灣用戶資料流向中國的具體作法。

國防院戰略資源所長蘇紫雲以歐洲案件為例指出，國家情報安全重點已逐漸延伸到物流網路、港口設施與供應鏈資料庫，認為國家在審查關鍵基礎設施投資時，除了股權比例，更要評估企業對物流資訊、軍民兩用貨物流向、港口與機場管理系統、供應鏈資料庫、大規模消費與產業數據等資料的掌握。

林月琴表示，平台所持有資料是否具有個人或戰略敏感性，外送雖是民生服務一環，在緊急狀態下，單一外國平台壟斷網絡，是否會對國家造成系統性風險，應該仔細評估。國家安全是最基本的議題，若國安議題會造成整體經濟利益減項，就應該禁止結合。（編輯：翟思嘉）1150611