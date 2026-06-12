Grab收購案背後有藏鏡人？外送工會質疑：Uber娶不到女兒娶媽媽？
「娶不到女兒，就娶媽媽？」全國外送產業工會理事長陳昱安與多位專家，昨日（11日）在立法院公聽會上，質疑Grab併購foodpanda案中，背後有「藏鏡人」。資策會總監王瑞民更痛批跨國巨頭的操作手法是「無所不用其極」，且在講「鬼故事」，呼籲政府應硬起來；學者也建議公平會應嚴查這起恐涉及Uber在背後操控的「借殼式市場整合」，優先將禁止結合作為選項，防範壟斷與國安危機。
立法委員林月琴、賴惠員、徐富癸國會辦公室昨日下午共同舉辦「公平會審查Grab併購foodpanda案，應該考量何種因素，以符合人民期待？」公聽會。與會專家包括開南大學學務長陳炳良以及全國外送產業工會理事長陳昱安等人，除針對市場競爭、國家安全及勞工權益等面向提出建言外，也質疑Uber繞道整合市場。
去年公平會否決Uber Eats併購foodpanda台灣事業案時，主要考量即是結合後可能造成市場過度集中，影響消費者、商家及外送員權益。在Uber案破局後，Grab進行併購。全國外送產業工會理事長陳昱安指出，許多外送員對這場合併案普遍不看好，「這場併購案在外送員這段看起來，就像是『娶不到女兒，就誰還要娶媽媽？』」
理事長陳昱安強調，雖然台灣目前已有通過的外送專法，但法規僅是保障最低門檻與標準，不代表合併後的市場變化不會對外送員、消費者及店家造成進一步的衝擊。根據國際經驗顯示，當外送市場高度集中後，外送員往往首當其衝，但最終承擔不利後果的將是整個市場。
陳昱安進一步提出多項數據與國際現況，質疑平台業者藉由各種手段巧立名目加收費用。他透露，Uber曾宣稱因成本問題被迫漲價，隨後便全面調漲會員費用高達66%，形同變相轉嫁成本給消費者。Grab日前提出的三大承諾，陳昱安則直言，這完全是將法規應履行的責任與義務包裝成「福利措施」，並未正面回應市場集中、演算法監督及勞工權益等核心疑慮。
他憂心表示：「有沒有合併後，其實台灣不管是消費者、或是外送員跟店家，我們的監管強度會比現在更高？」呼籲政府相關單位必須針對演算法及灰色模糊地帶進行限制或附加條款，防範合併後可能帶來的壟斷危機。
資訊工業策進會產業情報研究所總監王瑞民表示，此案背後隱藏著極其嚴重的「國安與資安危機」，並痛批涉案跨國企業巨頭在台的操作手法簡直是「無所不用其極」。王瑞民怒轟Uber是「豬隊友」巧立名目剝削台人，除了Grab之外，另一大巨頭Uber的壟斷與無預警漲價行為，同樣引發王瑞民的強烈炮轟。他痛批Uber在收購案前夕宣布Uber One漲價65%的行為，根本是Grab的「豬隊友」。
王瑞民透露，他在美國時就曾聽聞當地的外送員與司機抱怨Uber抽成過重，導致基層賺不到價錢的一半。他直指這些平台擅長「巧立名目」，在美國就層出不窮地收取餐點費、外送費、法規費、服務費、訂餐費、資料處理費、小額訂單費及小費。王瑞民痛批，Grab大玩「公平競爭」的文字遊戲，進來台灣之後卻是「什麼事情都說他說了算」，甚至連13%的股權分配也敢對外宣稱完全獨立，他怒斥，「13%鬼相信！這真的是講鬼故事嘛！」他強烈要求：「我們立法委員、我們的政府單位應該要硬起來！」不能讓外送平台肆意踐踏本土產業與國家安全。
開南大學法律學系陳炳良助理教授表示，公平會應從Uber與Grab、Delivery Hero間之股權、選擇權、董事及策略合作關係，實質審查是否形成「借殼式市場整合」。外送平台具有多邊市場與網路效應，一旦市場集中，將影響消費者選擇、店家抽成、外送員報酬及資料治理。陳炳良主張，在結構性疑慮尚未釐清並有效排除前，公平會不宜以附條件核准取代實質監管，應將禁止結合作為優先選項。
陳炳良建議公平會應從Uber與Grab、Delivery Hero間之股權、選擇權、董事及策略合作關係實質審查。（讀者提供）
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