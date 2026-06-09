Grab為何選台灣拓點？高層親揭3大理由：這點和東南亞很像

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Grab高層指出，台灣擁有高度都市化環境及人口密度，與東南亞多個核心市場特性相近，也有助於外送與移動服務建立規模經濟，因此成為Grab海外布局的首選之一。(記者邱巧貞攝)

〔記者邱巧貞／台北報導〕Grab擬併購foodpanda台灣外送事業案，引發外界高度關注。在主管機關審查進入關鍵階段之際，Grab集團今(9)日首度在台舉辦媒體說明會，並由Grab集團營運董事總經理余偉騰親自來台說明公司發展策略與合規規劃，希望釐清外界對管理及營運模式的疑慮。

面對外界關注Grab為何選擇台灣作為東南亞以外首個拓展市場，余偉騰表示，隨著Grab商業模式逐漸成熟，公司發現過去在東南亞累積的營運經驗與平台模式，同樣具備複製至其他市場的潛力，而台灣則具備三大關鍵條件，成為海外布局的重要起點。

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首先，台灣擁有高度都市化環境與人口密度，與Grab深耕多年的東南亞主要市場相當類似，有利於外送及移動服務發展。

其次，台灣民眾數位化程度高，日常生活高度依賴智慧型手機與各類數位服務，對平台型服務接受度高，讓Grab進入市場時能夠更快速建立使用者基礎。

第三，台灣擁有成熟且多元的美食文化，消費者早已習慣透過線上平台點餐與外送，市場需求明確，也成為Grab看好台灣的重要原因。

余偉騰指出，Grab在東南亞市場多年來累積的經驗顯示，當城市密度、數位化程度及外送文化成熟時，平台服務更容易發揮規模效益，而台灣正好具備這些條件，因此成為Grab跨出東南亞的重要布局據點。

針對媒體進一步詢問，Grab目前在哪些市場擁有高用戶滲透率或成長速度最快，以及這些成功經驗是否能複製到台灣市場？

余偉騰表示，Grab財務表現並未單獨揭露各市場數字，因此無法針對單一市場提供具體數據，不過，整體而言，Grab近期成長力道強勁。

他指出，這樣的成長證明Grab做對了兩件事。第一，是持續聆聽外送夥伴與商家夥伴的需求，並透過科技協助他們解決問題。當夥伴端的痛點被解決後，消費者體驗也會提升，進而願意持續回到平台使用服務，合作夥伴的收入也能跟著成長。

第二，是讓服務價格維持在多數人負擔得起的水準。Grab會善用AI等科技提升效率、降低成本，讓平台服務更便利，也讓更多消費者能夠使用，透過這些努力，推動整體業務持續成長。

針對Grab如何保障foodpanda員工權益、外送員報酬計算方式、累積資歷是否會改變，以及foodpanda原有會員權益是否受影響等問題，余偉騰則回應，目前併購案尚未最終完成，許多細節仍有待討論，因此現階段尚無法提供更具體資訊。

不過，他也強調，Grab一定會依照台灣法規，妥善照顧foodpanda員工權益。針對外送夥伴，Grab已提出三大承諾，包括協助外送夥伴順利完成平台轉換，盡量降低轉換期間對收入造成的影響；轉換完成後，也會提供工具協助外送夥伴增加收入。

此外，Grab也將透過Grab Academy提供培訓，協助外送夥伴為現在及未來職涯發展做好準備。

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