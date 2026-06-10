Grab砸180億併購foodpanda！總經理提「3大承諾」拚過關：將親自搬到台灣住

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東南亞叫車與外送平台Grab擬以6億美元（約新台幣180億元）收購foodpanda台灣外送事業，案件目前仍待公平交易委員會審查。在市場對於壟斷疑慮、外送員權益及資安風險等議題持續發酵之際，Grab首度在台召開媒體說明會，提出「安定收入、安穩賦能、安全第一」3大承諾，試圖向外送員、商家及主管機關釋出善意，為併購案爭取更多支持。

這場交易不僅是台灣外送市場近年最大規模的整併案，更牽動外送平台競爭格局重塑。若交易獲准，Grab將正式進軍台灣外送市場，與Uber Eats形成雙強競爭態勢；若未獲通過，則可能影響其布局東北亞市場的戰略規劃。

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對監管機關而言，如何在維持市場競爭與提升產業效率間取得平衡，也將成為審查重點。

Grab如何向外送員證明收入不會因併購而受影響？

Grab集團營運董事總經理余偉騰表示，公司理解市場對於併購案的關注與不確定性，因此選擇在主管機關審查期間，提前公布對外送夥伴及商家的長期承諾，希望展現深耕台灣市場的決心。

他更透露，未來將親自搬到台灣居住，以實際了解在地市場需求與消費文化，藉此強化與在地夥伴的連結。

智慧派單與AI工具真能提升外送員收入嗎？

對外送夥伴而言，Grab最核心的訴求是確保轉換期間收入穩定，包括提供零成本轉換機制、24小時內完成資格審核，以及設置專屬客服專線，降低平台轉換帶來的衝擊。

此外，Grab也計畫導入Just-In-Time Allocation（JITA）智慧派單技術與AI助理工具，希望透過縮短等待時間、提升配送效率，進一步增加外送員接單能力與收入表現。

商家除了平穩轉換外，還能獲得哪些成長機會？

商家端方面，Grab強調將維持營運穩定性，透過自動移轉菜單與商家資料、保留既有專人服務機制，降低系統轉換成本。

同時，Grab也看準其在東南亞市場的龐大用戶基礎，規劃協助台灣餐飲品牌拓展海外市場，並透過AI工具提供營運建議，希望成為中小型餐飲業者擴大規模的新管道。

市場最關心的壟斷與資安疑慮，Grab如何回應？

不過，市場關注焦點仍在公平會審查結果。外送產業工會先前曾質疑，Grab與Uber之間存在股權關係，可能進一步提高市場集中度；另有部分聲音關切資料安全與跨境資料管理問題。

對此，Grab重申Uber並不參與公司日常營運，且已委託台灣獨立資安顧問檢視相關機制，確保未來在台營運符合所有法規要求。

外送專法上路後，平台還能維持低價競爭嗎？

隨著台灣外送專法即將上路，平台營運成本與勞動保障規範也將同步提升。對消費者而言，最關心的莫過於外送費與平台服務費是否因此調漲。余偉騰表示，Grab將遵守台灣法規要求，並持續透過科技與營運效率降低成本，盡可能維持消費者可負擔的價格水準。

然而，在法規成本增加與市場競爭加劇的雙重壓力下，未來外送平台如何兼顧獲利、夥伴收入與價格競爭力，仍將是市場持續觀察的重點。

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