Grab端3大在地承諾拚過關 營運總經理笑稱做好準備來台居住

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Grab首次在台灣舉辦公開記者會，推進合併案的用意明確。

Grab併購foodpanda正在公平會進入第二次補件程序中，Grab今（9）日上午在台灣舉行了首度公開記者會，由Grab 集團營運董事總經理余偉騰（Yee Wee Tang）上陣。記者會中，他端出3大在地承諾，對外送員、商戶以及政府單位喊話，而在Grab服務已11年之久的余偉騰，過往每開發一個市場就會搬到當地居住，顯示在地深耕的決心，這一次也不例外，余偉騰表示已經做好準備將來台居住，並透露自己最喜歡吃的台灣食物就是牛肉麵。

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自東南亞市場起家的Grab，首度挑戰台灣市場是否就能拿下foodpanda作為開路虎，目前尚有數點疑慮待釐清，首先自然是公平會嚴加看守的公平與競爭問題，其次則有資安議題以及廣大外送員的疑慮。

針對資安疑慮，今天余偉騰也在會中表示：「Grab在台灣聘請了一位獨立的網路安全顧問，審查公司作業流程，確保我們的營運皆符合資料保護與網路安全法規。」

對於Uber出手欲收購foodpanda母公司衍生出來的複雜狀況，余偉騰並未給予任何評論或是看法，僅回應：「不評論競爭對手！」但卻也強調：「Grab 是一家獨立的公司，期待能在台灣市場公平競爭，並提升服務標準，提供對當地夥伴與消費者最優質的服務。」

Grab今日端出的在地3大承諾，也很清楚的一一應對目前市場上的質疑聲音，余偉騰首先指出，Grab 提出3大在地承諾 —「安定、安穩、安全」來回應外送夥伴對收入穩定性及工作條件的關切。

對於外送員的擔憂，余偉騰提出3點說明，會讓外送員安定收入—確保轉換期間收入穩定：零成本轉換、隔日完成報到、專屬語音專線，其次是安穩賦能—智慧工具提升外送效率：縮短等待時間、便利的金流管理、AI助理支援，最後是安全第一並引入安全優先的獎勵制度、疲勞與超速的智慧提醒、大訂單的拆分機制。

談到合作商戶的權益，Grab也端出3大方案，首先自然是安定營運—確保轉換期間營運穩定：商戶資料自動移轉、專人帳戶管理服務、其次是安穩賦能—提供工具協助商家夥伴輕鬆管理線上業務，最後則是協助台灣餐飲品牌拓展海外新客群的計畫：包含自動翻譯和對話內容、商家海外拓展計劃。

較有趣的部分是，余偉騰宣布，Grab 將推出旗下專為合作夥伴打造的技能發展平台GrabAcademy。GrabAcademy 主要是協助外送員培養相關技能，讓他們不僅能在 Grab 平台、也能在更長遠的職涯道路上持續成長。

針對此次訪台，會不會拜訪公平會或是相關政府機關與團體，Grab並未正面回應，從目前合併案送交公平會進度來看，由於目前還在補件期間，不算正式送件，也還沒到業者說明的階段，外界推測Grab還在持續向外界溝通，希望輿論風向能轉為友善與信任。

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