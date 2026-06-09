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Grab 日前宣布，若未來順利完成 foodpanda 台灣外送事業收購案，將會針對外送夥伴與商家夥伴提出多項在地承諾，希望降低大家對平台轉換期間的擔憂，由於相關交易目前仍待主管機關審核，因此最終結果尚未拍板，不過 Grab 已率先公布未來規劃方向，包含收入保障、AI 工具導入、安全機制以及商家經營支援等措施，讓外界提前了解平台可能帶來的改變

Grab 提出三大在地承諾，外送員、店家未來會有哪些改變？

外送員最在意的收入問題

對許多外送員來說，平台轉換最大的擔心往往是收入是否受到影響，因此 Grab 以「安定、安穩、安全」作為三大核心方向，首先承諾在轉換期間盡量維持收入穩定，包含免費提供外送裝備與外送袋、24 小時內完成文件審核，以及設立專屬客服專線，減少外送員因轉換平台產生的空窗期，簡單來說，就是希望外送員不用額外花錢，也不用等待太久，就能順利開始接單

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Grab 提出三大在地承諾，外送員、店家未來會有哪些改變？

AI 將成為外送員的新助手

除了收入穩定之外，Grab 也把重點放在提升接單效率，平台預計透過名為 JITA 的派單技術，讓外送員能更接近餐點完成的時間抵達店家取餐，減少現場等待時間，另外還有全天候的 AI 助理「Coach AI」，可以協助外送員查詢平台規則、提供工作建議，甚至幫忙與顧客溝通，在實際配送途中，也能透過語音操作的方式取得協助，不需要一直低頭操作手機

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安全機制升級，不再鼓勵拚速度

外送工作經常被外界關注的另一個議題，就是交通安全，Grab 表示，平台獎勵制度主要依照完成訂單數量計算，而非配送速度，希望降低外送員為了搶時間而產生的風險，同時 App 內也將提供超速提醒、疲勞提醒等功能，如果遇到較大型的訂單，也會透過拆單機制分配給多位外送員配送，避免單一外送員負擔過重

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商家除了賣餐點，未來還能獲得更多數位工具支援

對店家來說，平台轉換同樣可能影響日常營運，Grab 表示，未來商家的菜單、照片與基本資料將可進行移轉，目前享有專人服務的商家也能持續獲得支援，另一方面，Grab 也規劃導入 AI 商家助理，協助分析熱門商品、規劃促銷活動以及優化菜單內容，商家還能直接透過後台自行更新菜單與庫存，不必每次都透過客服處理，也提到未來有機會透過平台的翻譯功能與海外拓展計畫，協助台灣餐飲品牌接觸來自東南亞及國際市場的新客群

Grab 提出三大在地承諾，外送員、店家未來會有哪些改變？

小結

Grab 這次公布的內容像是一份提前公開的營運藍圖，無論是外送員關心的收入與安全問題，或是商家在意的營運效率與客源拓展，都成為這次承諾的重點方向，當然，目前收購案仍須經過主管機關審核，未來是否正式落地以及實際執行成效如何，還有待後續觀察，不過從這次公布的內容來看，Grab 已經提前向台灣市場釋出訊號，希望透過 AI 工具、數位管理與在地合作模式，爭取外送夥伴與商家的信任d(`･∀･)b

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