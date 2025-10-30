創立於2009年、廣受歡迎的AI寫作輔助工具Grammarly，稍早宣布進行重大品牌重塑，未來將更名為Superhuman。此次更名是繼Grammarly今年稍早時宣布收購進階郵件服務Superhuman Mail，以及AI導向的工作助理服務Coda (同樣於2025年收購) 之後的關鍵整合步驟。

寫作輔助工具Grammarly更名為Superhuman，整合郵件、Coda協作工具與全新AI助理

較為罕見的是，作為收購方的Grammarly，則是在此次選擇反向採用被收購公司的品牌名稱，而非將收購來的服務整合至Grammarly旗下。

整合三大服務，推全新AI助理Superhuman Go

更名後的Superhuman服務平台，將把原有的Grammarly寫作輔助、Superhuman Mail郵件服務，以及Coda AI工作助理整合至單一的生產力套件中，而用戶未來可透過單一訂閱方案取用所有工具。

配合此次整合，該公司也同步推出了全新的AI助理「Superhuman Go」。此助理將包含在所有Superhuman訂閱方案中，並且已直接整合進Chrome與Edge瀏覽器的Grammarly (現 Superhuman) 擴充功能內。

Superhuman Go的主要功能包含：

• 協助撰寫專業郵件回覆

• 擷取資訊

• 安排會議行程

初期，Superhuman Go可連接用戶的Google Workspace應用服務及微軟Outlook。其設計理念是讓AI在背景持續提供建議，而非需要用戶主動請求協助。

願景：從寫作代理擴展至全方位工作代理

Superhuman公司表示，此次品牌重塑的願景，是希望用戶不再將其僅僅視為一個「寫作代理」 (writing agent)。透過整合不同的代理 (agent) 與平台 (Grammarly/Superhuman Mail/Coda)，目標是協助用戶更有效率地完成工作。

Superhuman也計畫為Coda與Superhuman Mail加入更多功能，例如將會議中的想法直接轉換為草稿，以及根據用戶的行事曆更有效地組織收件匣等。

方案與價格

原有的Grammarly用戶可開始使用Superhuman Go，而新的Superhuman套件將提供多種訂閱方案：

• Pro方案：每月12美元 (年繳)，提供無限次數的段落改寫、以及19種語言的翻譯功能 (此為Grammarly今年稍早加入的功能)。

• Business方案：每月33美元 (年繳)，除了Pro方案功能外，還包含Superhuman的郵件客戶端。

