Grasberg礦場停產！銅價飆破歷史新高 3因素齊全可望突破13000美元

印尼 Grasberg 礦場因泥石流事故停產，導致全球銅供應鏈被迫縮減，市場擔憂供不應求。（示意圖／PIXABAY）

近期國際銅市震撼── Copper（銅）價格屢創新高，多家華爾街與歐洲大型機構紛紛上修未來年價。即便已觸及歷史高點，市場仍普遍看多，認為銅價還將走高。主要原因涵蓋供給斷鏈、需求狂熱、及宏觀金融變化三大結構性因素。

礦場斷產 全球供銅驟減

今年 9 月，印尼 Grasberg 礦場 因泥石流事故導致重大安全問題，官方宣布停產。作為全球最大銅金礦之一，其銅產量對全球供應具關鍵影響。事故引爆全球銅供應鏈恐慌，也促使多數分析機構將 2025～2026 年供應預期從過剩轉為短缺。

此外，除 Grasberg 外，智利、剛果金等主要產區也遇礦場品質下降、操作中斷、地緣政治阻礙等問題，使得整體新增供應疲弱，無法彌補需求擴張。

綠色經濟與AI浪潮 需求爆棚

需求面同樣強勁。隨著全球電動車、可再生能源、電網升級，以及 AI／資料中心建設如火如荼，對銅的需求量大增。銅是電力傳導與傳輸中不可或缺的金屬，其用量遠超傳統鋼鐵材料。多家機構預估，2025 年全球精煉銅消費年增幅約 5%，但供應增幅不足，兩者差距導致市場缺口擴大至 30–40 萬噸。

此外，隨著新能源與高耗能產業布局加速，未來數年對銅的需求仍將保持高成長，為銅價長線上揚提供強勁基本面支持。

美元走弱與市場囤貨 加速上漲勢

宏觀面亦助攻。隨著某些主要經濟體進入寬鬆貨幣政策週期，美元走弱、資金流動性改善，使得以美元定價的銅對非美貨幣用戶更具吸引力。這刺激跨境套利與囤貨行為，令美國及部分地區庫存激增，而非美市場現貨供應更為緊張，形成「庫存抽乾–價差擴大–加速囤貨」的自我強化機制。

受此影響，近期 UBS、Goldman Sachs 等機構相繼上修銅價展望：預計 2026 年底每噸銅價有機會觸及 12,500–13,000 美元區間，比過去預估大幅提升。

投資人＆產業鏈動態 三大焦點

關注礦企動態：由於供應端斷裂，與銅相關的礦業公司與供應鏈公司股價提升，對長線投資人構成吸引。

新能源／基礎建設鏈啟動：電動車、綠能、電網、資料中心建設的潮流，意味著未來數年銅需求仍處高檔。

宏觀政策風險：若經濟成長趨緩、美元走強或主要產地供應恢復過快，也可能抑制銅價，值得密切關注。

目前銅市結構性供給短缺 + 多產業需求爆炸 + 宏觀金融環境有利，使得銅價不僅是短期劇烈波動，而有望走入一段中長期的高點震盪格局。若礦場事故持續、需求不退、美元偏弱，銅的「紅金時代」或才剛剛開始。

