GRe4N BOYZ台北開唱 沉浸式時空冒險超震撼

日本知名覆面系團體GRe4N BOYZ於11月8日在Zepp New Taipei舉辦《GRe4N BOYZ Immersive Live Theater 2025 “The XY”～明天，比今天多一點～》台北場演出。這是他們繼去年首度來台後再次登台，以沉浸式劇場概念，帶領歌迷展開一場跨越時空的音樂旅程。

GRe4N BOYZ台北場演出，與粉絲一起穿越時空冒險。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

當天演出以〈少年〉揭開序幕，接連演唱〈東南西北～全員集合！！！！～〉與〈Orange〉，搭配LED投影特效與全場綠色手燈，現場氣氛迅速高漲，隨後舞台上出現「時空收音機」，GRe4N BOYZ與歌迷一同被吸入「時空圖書館」異世界，四位成員HIDE、navi、92、SOH化身「時空尋寶隊」，與全場歌迷聯手解開時空謎團，尋找回到現實的鑰匙，過程充滿意外與歡笑，最終在歌迷助陣下順利返回台北舞台，象徵著「音樂能連結所有時間與空間」。

全場綠色手燈閃爍，歌迷熱情回應舞台表演。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

本次主題《The XY》以尋找時間與情感座標為核心，〈Sorashido〉與〈可愛的明天、和生命的每一刻〉用溫柔旋律描繪時光流動；〈Paripipo〉與〈HIGH G.K LOW～嗨起來吧～〉則帶動全場熱烈合唱；SOH獨唱〈紫苑花〉以溫厚嗓音觸動人心，〈奇蹟〉前奏響起時，全場綠光閃爍，合唱聲震撼現場。

GRe4N BOYZ的 〈道〉是他們的經典歌曲之一。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

台北場壓軸曲是為動畫《ONE PIECE～航海王～》所創作的主題曲〈天使與惡魔〉，以光束與煙霧特效呈現穿越歸途，安可段則演唱〈我就愛熱鬧～你呢？～〉、〈伊卡洛斯〉等多首歌曲，最終以〈every〉結束演出。

四位成員預告2027年重大計畫，全場歡呼。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

演出尾聲，HIDE代表團員向歌迷致謝：「能與大家在這裡度過快樂的時光，是我們共同完成的奇蹟。」navi則說：「人生就像沿著座標前進的旅程，偶爾回頭看看，也能找到前進的力量喔！」之後SOH向台下喊話：「無論未來多遠，我們都會再次在那個座標相遇，一起歌唱、一起前進。」92則溫暖表示：「願我們的座標能一再相交，直到下一次再相見的那一天！」並透露GRe4N BOYZ於2027年將有重大計畫，現場爆出熱烈歡呼。當晚燈光熄滅後，歌迷仍久久不散，高喊「GRe4N BOYZ！」，場面充滿感動與熱情。

GRe4N BOYZ用中文寫下留言。 （圖／大鴻藝術BIG ART提供）

