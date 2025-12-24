GreenSteward 推動ESG農地資產 跨界打造「農地多重收益鏈」

▲農地成為ESG場景

【記者 劉嘉菲／台北 報導】在 ESG 與永續金融成為全球企業必答題之際，台灣正出現一個新的資產概念：農地作為可管理、可衡量、可產生影響力的資產（Impact Asset）。由拜耳、GreenSteward（堉睿科技）、新生永續顧問股份有限公司，攜手公益團體華山基金會與銀色大門，共同打造的《走進田園．溫暖同行》專案，即是一場跨產業合作的示範。

拜耳提供作物科學專業，協助草莓園以友善方式栽培；進入採收季節後，GreenSteward 則串連各方關係人，邀請在地長者走入農田、由老農擔任田間老師，並安排企業志工陪伴採收與交流，一片農地同時承載了生產、教育、陪伴、弱勢就業與社會連結等多重功能。

GreenSteward：把 ESG 從制度拉回「人」，再回到生活

該專案由 GreenSteward 統籌規劃，展現其農地資產管理 × 智慧農業 × ESG 整合 的核心能力。GreenSteward 認為，農地不應只被視為生產工具或土地投資，而是能創造多層次價值的永續資產，包括：作物產值、療癒與體驗場域、社會文化傳承、弱勢就業與教育價值與品牌 ESG 成效。

▲農業產業鏈與社會責任的交織

創辦人林泰佑表示，農業產業鏈完全可以與社會責任交織，塑造對社會更好的農業，也讓社會更親近農業，他們做的不是一場活動，而是把這些價值鏈『串連』起來，讓農地成為企業可以真正投資的永續資產。

從 ESG 行動，回到員工生活的反思

值得注意的是，活動特別設計「家庭行動小卡」，引導企業志工在陪伴長者後，寫下想對自己父母或家中長輩說的一句話，或承諾一個具體行動。

GreenSteward 指出，ESG 若只停留在制度與指標，難以長久；唯有回到人的感受與日常生活，永續才會真正發生，這樣的設計，讓 ESG 不只影響企業，也回饋到員工自身的家庭關係與生活選擇。

▲家庭行動小卡

農地 ESG：可投資、可衡量、可複製的下一個市場

拜耳提供農業科技與企業志工參與，新生永續負責農場營運與永續農法；GreenSteward 則負責影響力設計與整合，連結華山基金會與銀色大門的老人照護網絡，形成各自貢獻長處的「價值連結」。

且同時呈現 ESG 三大可量化面向：S（Social）：長者陪伴、老農價值、弱勢就業；E（Environmental）：永續耕作、減少浪費；G（Governance）：企業志工參與與行動反思。

GreenSteward 也明確定調自身定位，期望成為農地資產管理與ESG 應用的第一品牌，在 ESG 投資持續升溫的市場環境下，農地不再只是農業，而是企業與投資者不可忽視的新入口。(記者劉嘉菲翻攝)