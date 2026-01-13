Grok助攻五角大廈！給20年作戰經驗領先世界

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧（AI）機器人Grok，近期因被用於生成裸露影像引發爭議，不過美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，Grok將在五角大廈內部正式上線。

據美聯社報導，赫格塞斯12日在馬斯克位於德州的太空公司SpaceX發表演講時說，「很快，我們部門的每個非機密和機密網路都將擁有領先世界的人工智慧模型」，Grok將於本月晚些時候在美國國防部內部正式上線。

赫格塞斯也宣布，將會開放軍方科技系統中所有相關數據供人工智慧使用，情報資料庫中的數據也將輸入到AI系統中。五角大廈需要簡化和加快軍隊內部的技術創新，需要來自任何地方的創新，且創新要以速度和目標為導向不斷發展。

赫格塞斯指出，五角大廈擁有來自20年軍事和情報行動的經實戰檢驗的作戰數據，人工智慧的好壞取決於它所接收的數據，而五角大廈將確保數據充足。

赫格塞斯指出，他對軍事人工智慧系統的願景是「不受意識形態束縛」，可自由用於合法軍事用途，還強調AI不會有「覺醒文化」。

不過，幾天前在整合在X平台的Grok，才因未經他人同意生成大量女性、未成年人裸露影像，引發全球強烈抗議和審查；馬來西亞和印尼已封鎖 Grok，而英國獨立的網路安全監管機構也將展開調查。Grok已將影像產生和編輯功能限制為付費用戶才能使用。

值得注意的是，赫格塞斯積極推動AI的做法，與拜登政府截然不同。拜登政府雖然也敦促聯邦機構制定AI政策和用途，但同時也對濫用人工智慧保持警惕。官員表示，需要制定規則來確保這項可能被用於大規模監控、網路攻擊甚至致命自主設備的技術得到負責任的使用。

拜登政府於2024年底頒布了一項框架協議，指示國家安全機構擴大最先進人工智慧系統的使用範圍，但禁止某些用途，例如侵犯憲法保護的公民權利的應用，或任何能夠自動部署核武的系統。目前尚不清楚這些禁令在川普政府時期是否仍然有效。

