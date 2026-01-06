Grok成AI脫衣工具！馬斯克孩子的媽也受害 幼時照被換成比基尼

編譯張渝萍／綜合報導

馬斯克的AI工具Grok成為「虛擬性虐」的幫兇，而其中一名受害者竟是馬斯克其中一名兒子的媽、作家聖克萊爾（Ashley St. Clair）。

聖克萊爾表示，自從她揭露馬斯克與三名女性育有13名孩子，且他的夢想就是自己的「孩子軍團」後，馬斯克的粉絲就對他有敵意，近期竟然用Grok將她幼時的照片「脫光」處理，將這些照片性化，讓聖克萊爾感到害怕且被冒犯。

馬斯克的AI工具Grok成為「虛擬性虐」的幫兇，而其中一名受害者竟是馬斯克其中一名兒子的媽、作家聖克萊爾。（圖／翻攝自X平台 @PoliticsOnX）

AI工具竟可將女童脫衣、改姿勢

廣告 廣告

《衛報》報導，Grok 因可「脫去」女性和兒童圖像的衣服，並將她們置於不雅的性姿勢而受到全球立法者和監管機構的抨擊。這種虛擬性虐包括 X 用戶要求 Grok 竄改衣著完整女性的照片，改讓她們穿上比基尼、跪下，並在她們身上塗上疑似精液的東西。

聖克萊爾就向《衛報》投訴，馬斯克的粉絲就用Grok對她進行「報復式色情」攻擊，不但讓她幼兒時期影像脫衣、換上比基尼並轉身彎腰。聖克萊爾說：「我非常震驚，覺得受侵犯，尤其是看到我小時候的書包出現在背景中。」

聖克萊爾說：「有人會說，啊只不就只是比基尼而已，又不露骨。但未經同意把兒童衣服脫掉就是性犯罪。」

之所以聖克萊爾會被盯上，是因她曾曝光馬斯克想狂生孩子「打造孩子軍團」的野心。即便是與馬斯克有過親密關係的她，也對這些惡意照片束手無策。

聖克萊爾投訴沒用

聖克萊爾說:「我已經向 X 投訴，但他們甚至沒有刪除一張我童年時期被 Grok 脫衣的照片。」

截至5日下午，聖克萊爾14歲時被竄改的圖片已經留在網路上12小時。直到《衛報》向 X 尋求回覆後，這張圖片與聖克萊爾之前指出的幾張圖片終於被刪除。

自從聖克萊爾公開發聲以來，其他受害者開始聯繫她，她收到了Grok製作的其他令人不安的性化圖片，包括一些兒童的圖像，「自從我發布這個消息以來，有人傳給我一張六歲兒童身上覆蓋著應該是精液的照片，她穿著一件完整的連身裙，但被改成藍色比基尼，並在她身上覆蓋看起來像精液的東西。」

Grok可做的更多「讓變態在主流社媒上活動」

聖克萊爾認為，Grok使這種虐待主流化成為可能，「我還看到一些圖片，他們在這些圖片上為女性添加瘀傷、毆打她們、綁住她們、肢解她們。這些變態過去必須到網路的黑暗深處，但現在這些卻出現在主流社交媒體應用程式上。」

聖克萊爾認為這樣做是為了讓女性噤聲，且問題會變得更糟，「如果你是女性，你不能發布照片，你不能說話，否則你就會面臨這種虐待的風險。」

她認為，馬斯克和他的團隊本可以在幾分鐘內阻止這種對女性的普遍虐待，「這些人相信他們凌駕於法律之上，因為他們確實如此。他們不認為自己會惹上麻煩。」

X平台發言人的回應則非常公關:「我們對 X 上的非法內容採取行動，包括兒童性虐待材素材，方法是刪除它、永久停用帳戶，並在必要時與地方政府和執法部門合作。任何使用或提示 Grok 製作非法內容的人都將遭受與上傳非法內容相同的後果。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

中國若攻台代價高！美智庫：10萬解放軍傷亡、國際承認台灣獨立

川普會出兵奪格陵蘭？丹麥首相：美國若攻擊「北約將玩完」

李在明與習近平會面 討論黃海爭議與兩岸關係等敏感話題

川普要美石油巨頭重振委國石油產業 分析師：未來供應量增、油價會壓低

