Grok提供色情化女性及兒童照片功能遭到譴責

（德國之聲中文網）馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能聊天機器人Grok遭到用戶指控：該聊天機器人會將女性和兒童的照片轉化為色情圖像並在X平台發布和傳播。

Grok在社交平台X上發文表示：“我們已經發現安全防護方面的漏洞，正在緊急修復。”

自12月下旬Grok推出“編輯圖片”功能後，X平台上便開始湧現大量投訴。

投訴稱，這項新功能允許用戶在平台上修改圖片，部分用戶選擇將圖片中女性或兒童的衣物全部或部分移除。

Grok表示：“CSAM（兒童性虐待內容）是非法且被禁止的。”

目前尚無法確定該功能在多大程度上被濫用。

但路透社在美國東部時間周五（1月2日）中午的一個10分鐘時段內，審查了用戶發送給 Grok的公開請求，經統計發現，有102次請求是X用戶要求Grok對人物照片進行數字編輯，使其看起來像是穿著比基尼。

色情化圖像受到多國譴責

這些色情化圖像在X平台上的廣泛傳播，已在多個國家引發擔憂。

法國議員已就這些令人不安的圖像向檢察官和監管機構舉報X，並在周五發表聲明稱，這些“色情和性別歧視”內容“顯然是非法的”。

法國相關部長表示，由Grok生成的內容也已被提交給法國媒體監管機構，以檢查這些內容是否符合歐盟《數字服務法》的相關規定。

與此同時，印度政府向X發出通知，要求其采取糾正措施，並在72小時內提交一份報告，說明該平台正在采取哪些措施，以移除Grok所生成、未經當事人同意的“猥褻、裸體、不雅及性暗示內容”。

近幾個月來，Grok多次因其生成的敏感言論引發爭議，其中包括加沙戰爭、印巴沖突、反猶發言，以及散布有關澳洲致命槍擊案的不實資訊。



（法新社、路透社）



作者: Midhat Fatimah