Grok涉生成兒少性影像 法檢搜X辦公室傳喚馬斯克

法國檢察官大動作搜查社群平台X位於巴黎的辦公室，並且已經發出傳票，要求X的老闆、也是億萬富豪的馬斯克到場接受訊問。

由馬斯克開發的聊天機器人Grok，從2023年底開始提供給X平台的用戶免費或是付費使用，功能包括圖片和影片的生成；但因可能涉及持有兒童色情影像、提供或製作未成年人的裸露圖片，甚至利用深偽色情技術製作虛假的色情作品等問題而遭到檢舉。

以AI「脫衣」生成不雅照 聊天機器人Grok遭多國調查

雖然X平台痛批，這是毫無根據的指控，屬於政治攻擊，但歐盟也對此展開調查，並表示如若屬實，也沒有做出任何實質改善，因而違反歐盟的《數位服務法》，最高則可被處全球年營業額6%的罰款。

歐盟發言人雷尼耶表示，「沒有任何公司可以在歐洲靠侵犯我們的基本權利來牟利。有人會說，這些內容被X平台限定只給高級的訂戶，但我們必須明確地說，兒童性虐待素材不是高級會員的特權。」

至於網路社群的使用限制，澳洲在去（2025）年12月立法並且第1個實施，禁止未滿16歲的青少年使用IG、TikTok、YouTube和X等10大社群平台；其他國家包括馬來西亞、丹麥、挪威和法國等也跟進，如今西班牙也要發出禁令。

西班牙總理桑切斯宣布，「西班牙將禁止16歲以下的青少年使用社群媒體，各個平台必須有效地實行年齡驗證，而不是只有勾選框，要徹底的遏止。」

根據路透社報導，希臘也正在研議禁止15歲以下的兒童和青少年使用社群媒體，而且可能就在近期宣布。