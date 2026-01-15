Grok淪不雅影像生成器 美婦團籲將程式下架

去（2025）年8月間，馬斯克在X平台開心宣布，Grok 2.5聊天機器人可供開源使用，但是這款AI程式允許用戶透過簡單指令，就能夠將女性及兒童照片色情化，引起全球撻伐，印尼率先在本（1）月10日將它封鎖，馬來西亞隔天跟進，另外包括歐盟、英國、印度與法國，正在加強對Grok的審查。而這股抵制聲浪也延燒到美國，加州檢察總長表示對Grok未經當事人同意就生成裸露影像在網路散播，感到非常震驚，已經著手調查。

而Grok在引發爭議後，雖然已經對相關功能設限，並改為付費使用，但問題並沒有真正獲得解決。為了遏止性剝削的現象持續蔓延，部分美國國會議員以及婦女團體出面疾呼，Google和蘋果應直接將X平台和Grok自App Store下架。

女權組織活動總監薛爾曼指出，「我們懇請蘋果和谷歌高度重視此事，我們告訴他們，每個人都在關注，這關係到每個人，我們絕不會視而不見。」

不過馬斯克卻否認Grok被用來傳播未成年不雅照，他在X平台上po文表示，不知道Grok生成過任何未成年人裸照，絕對沒有這回事。

女權組織活動總監薛爾曼回應，「這是謊言，這個謊言表明，他們更關心的是自己的生意、利潤和政治影響力，而不是真正保護婦女和兒童。」

目前谷歌和蘋果面對外界的請求與呼聲，並沒有做出回應。部分組織和領導人物，像是美國教師聯合會，則已經宣布退出X平台。在馬斯克針對Grok的缺失做出進一步改善前，相關問題恐怕將繼續延燒 。

