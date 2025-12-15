Grok 又出包！X 上回覆邦代海灘槍擊案多次傳播不實資訊

過往回答公共議題提問時已多次鬧出風波的 Grok 再次出包，從昨天到今天它有關悉尼邦代海灘槍擊案的許多回覆又摻入了不少錯誤或完全不相關的資訊。比如那段被傳播最廣的路人奪槍影片，即使在多方媒體已證實見義勇為者 Ahmed al Ahmed 身份的情況下，Grok 仍未能百分百正確作答。除此之外，Grok 面對同一張現場照片有時會答出完全不相關的內容，例如發生在巴勒斯坦地區針對平民開槍的指控，或是乾脆與其他槍擊案混為一談等等。

目前 xAI 尚未就 Grok 的混亂發表任何評論，所以很難說 AI 跑題還會持續多久。因為審核策略相對別的平台更為寬鬆，Grok 因幻覺、錯誤資訊而造成的失言往往很容易觸到輿論紅線（比如自稱希特勒等等）。當然，聊天機器人普遍都存在類似問題，只是程度有輕有重。因此對用家來說，要切記 AI 的回答不可盡信，關心的事情還是要多方求證為準喔。

