Grok「比ChatGPT爛」卻靠這招逆襲！ 他喊「馬斯克不講武德」：人類永遠會買單

AI工具選擇愈來愈多，網紅Cheap近日分享實測心得，直言若只能訂閱一款，他會毫不猶豫選擇Google的Gemini，因為不論是文字生成或圖像產出，都明顯比ChatGPT更符合需求。不過他也點名另一款AI工具，馬斯克xAI的「Grok」，稱其雖然表現落後，但「黃色內容」卻強到令人意外，直呼馬斯克太懂人性，因為人類永遠會為色色內容買單。

Cheap在臉書發文表示，這幾天密集測試後，他發現Gemini幾乎在所有功能上都領先ChatGPT。一個簡單的手繪指令「台灣辦公室四大神獸」，Gemini便能快速給出完整成圖，連中文字都能完全正確處理。

談到馬斯克的Grok，Cheap則毫不避諱地說「很爛但很色」，若論效能，Grok完全看不到Gemini和ChatGPT的車尾燈，而且Grok的訂閱費並不便宜，但因為能聊色、生成色圖，仍吸引不少人掏錢。Cheap笑稱，Grok的黃色內容非常強，比A片還要猛，「畢竟是抓X的數據訓練的」。

Cheap說，馬斯克理解人性和市場的本性，打不過別人就「搞黃」，可以說是不講武德。他認為，人類永遠會為情色內容買單。貼文曝光後，底下網友反應熱烈，不少人點頭表示「現在的Grok還是閹割過的，11月初時更色」、「知道了，已訂Grok」、「Grok很色，光這點就值得我充錢」、「所以性很重要，可以滿足人類此需求，可以解決一半以上的人類問題」。

