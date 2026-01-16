「Grok」生成不雅照惹議 美國防部仍整合推進

畫面上的年輕女孩只是在社群網路分享自己的假日穿搭，沒想到照片竟被人用AI改造成裸體影像，在網路上大量散布。

受害者瑪莉詠回應，「看到自己被變造的照片真的很受傷，那不是我的身體，但看起來很像是，然後人們可以隨意複製濫用，這就是問題所在。」

去（2025）年12月底開始，只要在社群平台X上的AI聊天機器人Grok介面輸入幾行指令，開啟火辣模式，就能隨意貼上任何人的照片，要求AI把人物數位化脫衣，生成暴露、色情化的深偽圖片，甚至連未成年孩童，包括怪奇物語的童星都成為竄改目標，受害者向平台與當局檢舉都無法徹底移除相關圖片，引發抨擊。

歐盟執委會發言人瑞尼爾批評，「這並非火辣，這是犯法的，這是駭人的、噁心的。」

馬斯克主掌下X以及Grok向來反對內容審查，追求呈現全面真相，要對抗他所指控Google、OpenAI等太在乎各種政治正確而偏左的覺醒派AI。這次Grok爭議爆發後，馬斯克先是轉貼自己被數位生成穿比基尼的圖片，附上笑出眼淚的表情符號，招致批評；後來在另一篇貼文說，任何使用Grok生成非法內容的人都將面臨後果。

Grok面對媒體詢問，統一制式回復為「傳統媒體的謊言」，最終把這項免費功能改為付費用戶專屬，以可追查身分做為制衡。但批評者認為無法解決核心問題，各國政府陸續採取行動，英國12日展開正式調查。

英國首相施凱爾指出，「Grok和X的行為令人作嘔、可恥，他們竟決定將其轉為付費服務，簡直駭人聽聞，X必須採取行動。英國通信監管機構Ofcom在我們全力支持下，將會且正在制定相關法律。」

法國把Grok事件納入刑事調查，西班牙也立法將相關行為明訂為刑事犯罪， 歐盟要求X保留所有Grok相關的內部文件備查，馬來西亞與印尼則以防禦機制不完善為由暫時封鎖Grok。

Grok爭議不只一樁，去年也生成讚美納粹希特勒與種族主義的言論，引發喧然大波。儘管如此，Grok仍然獲得川普政府重用，國防部長赫格塞斯本週宣布，國防部也將引進Grok跟早一步納入的Google的Gemini AI引擎一起運作，最快月底上線，未來將把軍方過去20年的情報與軍事行動實戰數據都餵給AI進行訓練，強化決策效率與作戰能力。他特別強調，軍方的系統不會受覺醒派的意識形態束縛。

美國國防部長赫格塞斯回應，「我們不會採用那些不讓你打仗的人工智慧模型，我們評估人工智慧模型的唯一標準就是是否事實準確、符合任務需求且不受任何限制合法軍事應用的意識形態束縛。戰爭部（國防部）的人工智慧不會走向所謂的覺醒（政治正確），它要為我們服務。」

AI已經成為未來戰爭的關鍵決勝因素，中國俄羅斯以色列都在積極加速相關應用。赫格塞斯宣示廣納多種AI模式，全面釋放潛力，加速創新，消除官僚障礙，要確保美國在這場軍事競爭保持領先與主導地位，但也無可避免引發濫用與隱私倫理方面的擔憂。