Grok「AI脫衣」惹大禍遭封殺！馬斯克卻喊：沒在X上看過

現在生成式AI相當方便，不管是用在查詢資料、製作圖表、圖片等等，但是由X推出的AI「Grok」卻在網上引發爭議，遭到惡意使用者生成大量裸露、清涼圖片，引發國際社會強烈憤慨，甚至被印尼、馬來西亞直接封殺。雖然，X公司也火速更新修補漏洞，但X平台所有人馬斯克卻發文稱自己從來沒在X上看過這類圖片。

不少人透過Grok生成大量清涼照片，甚至透過它把真人照片換上暴露、露點服裝，甚至連兒童也受害。這狀況已踩到多國紅線，印尼、馬來西亞率先封鎖Grok；英國監管機構則已介入調查中且正在促進相關法案成立；歐盟也已啟動《數位服務法》(DSA)，要求X必須保留所有已經生成的資料以供調查；美國也有多位議員追究此事，並要求Apple 、Google將Grok從應用程式商城下架。

不少人透過Grok生成大量清涼照片。圖／翻攝自Grok網站

另據外媒報導，X平台所有人馬斯克14日時表示，自己並不知曉平台上存在任何清涼裸照。另外，X的官方資安管理帳號也發出公告，表示已火速調整Grok的AI模型，且改圖功能將全面只提供付費訂閱的用戶使用。官方還強調，會全面禁止以「貼文、留言」方式標註Grok帳號編輯、修改現實人物圖片。

※不良行為，請勿模仿

※尊重身體自主權：請撥打113、110

