Group B 團隊進駐花蓮 為「花現騎蹟 光躍洄瀾」燈會注入建築藝術能量

▲Group B 藝術團隊，近日進駐花蓮市原住民族文創產業聚落，展開燈會建築與空間裝置。

【記者 周澄予／花蓮 報導】距離 2 月 7 日「花現騎蹟 光躍洄瀾」花蓮太平洋燈會開展倒數不到一個月，創作現場已悄悄啟動。由台南藝術大學建築藝術研究所助理教授鄭乘騏率領的 Group B 藝術團隊，近日正式進駐花蓮市原住民族文創產業聚落，展開燈會建築與空間裝置的製作工程，為即將在東大門夜市旁日出大道登場的燈會勾勒出獨特的藝術風貌。

這次燈會特別安排了兩大在地共創活動。其中一場由擅長自然素材染織藝術的胡湘梅老師指導，將在1月14日至18日舉行植染、礦物染的手作工作坊。另一場則從1月12日開始，邀請花蓮在地國小學生和家長以馬年為主題共同創作圖畫。藝術團隊將會把孩子們與家長的作品結合動畫技術，轉化為動態展示，讓這份純真的創意在燈會中以別具一格的方式呈現。

▲花蓮縣政府觀光處余處長（中）到現場為藝術團隊加油打氣。

花蓮縣政府觀光處表示，今年燈會有許多創新亮點，誠摯邀請有興趣的民眾與遊客透過網路報名參與，親手動手創作，深入體驗花蓮的在地文化。讓我們一起在花蓮共創屬於馬年的燈會奇蹟，讓這場藝術盛事更加充滿在地溫度與文化魅力。（照片：花蓮縣政府提供）

