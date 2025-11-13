GSL公布Q3財報：全球集運租船市場持續穩健

根據英國航運相關網站引述，總部位於倫敦獨立貨櫃船東Global Ship Lease（下稱GSL）公布二○二五年第三季財報。報告指出，全球集運租船市場仍呈現穩健趨勢，受外部因素及供應鏈中斷影響，貨櫃船效率有所下降，促使航運公司需求增加，進一步拉升對額外及靈活噸位需求。

財報顯示，二○二五年第三季，GSL營業收入為一億九千萬美元，較去年同期成長十點七％；營業利潤九千九百二十萬三千美元，較去年同期成長七點六％；淨利九千二百六十三萬五千美元，較去年同期成長十七點六％；調整後息稅折舊攤提前利潤（EBITDA）為一億三千萬美元，較去年同期成長五點五％；每普通股淨利二點五九美元，去年同期為二點二二美元。

累計二○二五年前三季，GSL實現營業收入五億八千萬美元，較去年同期成長八點九％；營業利潤三億三千萬美元，較去年同期成長十六點四％；淨利三億一千萬美元，較去年同期成長二十點八％；調整後EBITDA四億美元，較去年同期成長六點九％。前三季GSL船隊整體在航率達九十五點五％。

截至二○二五年九月三十日，GSL擁有一支由中型與小型貨櫃船組成的多元化船隊，共六十九艘，運力從一千一百一十八TEU至一萬一千零四十TEU不等。GSL手中租約平均剩餘二點五年，租金累計達十九億二千萬美元；若包括租船人選擇權，平均剩餘租期三點一年，租金累計二十四億美元。二○二五年租約覆蓋率為百分之百，二○二六年及二○二七年分別為九十六％及百分之七十四％。

GSL執行主席George Youroukos表示，在二○二五年，儘管地緣政治與貿易政策高度不確定，中小型貨櫃船租船市場仍表現強勁，對公司收益及遠期承租具正面助益。未來，GSL將持續謹慎評估船隊更新機會，並在合適時機採取果斷行動，以維持市場競爭力。