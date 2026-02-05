GT Lines推印度—沙迦快線 3/8啟航

根據英國航運相關網站引述，貨櫃航運業者GT Lines宣布，推出全新直航航運服務「印度︱沙迦快線」（India―Sharjah Express，簡稱ISX），自今（二○二六）年三月八日起正式營運，進一步強化印度西部與波斯灣地區間的海上貿易連結。

GT Lines指出，ISX服務採固定十四天週期運行，循環掛靠印度蒙德拉港（Mundra）、那瓦謝瓦港（Nhava Sheva）、霍法坎港（Khorfakkan）、沙迦港（Sharjah）、哈姆里亞港（Hamriyah）與蘇哈爾港（Sohar）等重要港口，並以約九百五十TEU容量之貨櫃船投入營運，主要為提供更快速航程與更準確的船期可靠性。該航線在印度西部至阿拉伯北部國家間的航行時間約為六天，返航則預計約需四天，為印度︱波斯灣貿易走廊帶來較快的貨運通達時間。GT Lines強調，這項新服務將大幅提升供應鏈效率，滿足區域內不斷擴大的運輸需求。

ISX航線一大特色是首次直航停靠哈姆里亞貨櫃碼頭（Hamriyah Container Terminal），使船舶能直達阿拉伯聯合大公國第二大自由貿易區，並結合港口營運商Gulftainer的碼頭、物流中心及卡車運輸系統，打造更完整的碼頭到碼頭供應鏈。