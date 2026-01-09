《GTA 6》開發進度曝光 外媒報料：還沒進入修Bug階段

（記者石耀宇／綜合報導）Rockstar Games年度大作GTA 6《俠盜獵車手6》預計於今年11月推出，但近期關於遊戲可能延期的傳聞不斷。對此，長期追蹤遊戲產業動態的彭博社記者Jason Schreier近日在Podcast節目《Button Mash》中透露，根據他掌握的內部消息，《GTA 6》目前仍未完全開發完成，仍在調整最終關卡與任務內容。

圖／Rockstar Games 年度大作 GTA 6《俠盜獵車手6》推出進度受關注。（資料畫面）

Schreier 指出，現階段《GTA 6》尚未進入全面除錯（Bug fixing）的階段，與部分傳聞所稱「已進入最後打磨期」的說法有所落差。他認為，Rockstar內部對品質要求極高，寧可選擇延後上市，也不願意推出未達標準的作品。

他進一步分析，母公司Take-Two Interactive對《GTA 6》的成敗高度倚賴，無論在市場期待或財務層面都承受極大壓力，也使開發團隊在發售時程上更加謹慎。

不過，Schreier也特別強調，這並不代表《GTA 6》一定會延期。他表示，目前開發狀況仍存在變數，「一切都很難說」，即便連Rockstar自身也無法給出百分之百的保證。但相較於先前傳出的5月檔期，11月的發售時間點已被認為相對更具可行性。

此外，外界也關注平台布局。Schreier提到，PlayStation被視為《GTA 6》的主要合作平台之一，索尼方面據傳已開始規劃相關遊戲產品與行銷策略。不過，目前所有資訊仍屬非官方消息，實際發售時間與平台安排，仍須以Rockstar Games後續正式公告為準。

