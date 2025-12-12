GTO找泰女學生當女友 仲介同鄉來台賣淫還抽成

記者莊淇鈞／新北報導

移民署新北市專勤隊在桃園1處出租公寓查獲假觀光名義來台賣淫的泰籍女子。（圖／翻攝畫面）

移民署新北市專勤隊會同桃園市專勤隊、台北市專勤隊、機動隊及桃園蘆竹警分局、桃園市調處，日前報請桃園地檢署指揮，破獲吳姓男子為首的外籍女子賣淫集團，查獲16名「來台旅遊打工」泰籍賣淫女子並全數遣返。桃園地檢署今年6月依涉嫌妨害風化罪提起公訴，桃園市政府認定餐酒館負責人王男及吳男有非法僱用及容留泰籍女子行為，各開罰15萬元。

移民署新北市專勤隊在往餐酒館執行搜索扣押。（圖／翻攝畫面）

新北市專勤隊調查發現，吳男組織人蛇集團跨國仲介泰女來台賣淫，讓尋歡客從Facebook或LINE下單，並由集團成員載送女子至指定處所從事性交易，地點擴及桃園、新竹地區旅館及餐館，集團更聯合店家向嫖客先收取現金3000元，不法獲利每月高達百萬元。

而吳男孩為方便管理這個賣淫集團，找了1名也來台賣淫面貌姣好的泰籍學生K女，先將其納為女友後，以3萬元聘請擔任翻譯跟仲介，替吳男招攬及引進數名泰國同鄉來台觀光賣淫。

據了解，吳男指揮集團成員劉姓女子及安姓男子負責管理，劉女還負責承租房屋讓泰籍女子入住，並聯合男友安男替泰籍女子向不特定顧客約定客製化性服務及駕車接送。每次收取4000元性交易服務費用，劉及安從中抽取1000元至1500元仲介費牟利，剩餘才歸賣淫女子所有。2人除了吳男為首之人蛇集團賺取收入外，更額外增加「私活」牟利，可謂是「雙頭賺」。

新北市專勤隊在出租公寓宿舍內查獲16名假觀名義來台賣淫的泰籍女子，並掌握她們在餐酒館具有坐檯陪酒非法打工，而吳男坦承聘僱泰籍女子來台非法工作，而餐酒館負責人王男辯稱僅為房東，對吳男違法行為全不知情，但王男所言顯為推託之詞，桃園市政府認定其違反就業服務法第44條非法容留規定、吳嫌違反第57條第1項非法僱用規定，2人雙雙遭裁處15萬元罰鍰。

移民署新北市專勤隊隊長黃奕崗呼籲，國人切勿聘僱或容留外國人來台從事與許可目的不符的活動或工作，千萬別存僥倖心態，移民署將持續聯合國安執法單位加強掃蕩不法，展現政府執法決心。

