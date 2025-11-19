《GTO》女星命危！曾是台灣人妻「病房照」外流

娛樂中心／綜合報導

日本45歲女星希良梨1998年因演出反町隆史版《麻辣教師GTO》中的「水樹奈奈子」一角而走紅，罹患子宮頸癌後選擇淡出幕前治療，並於2008年嫁給台灣男友結婚。兩人婚後育有1子，但卻在2024年卻宣布已離婚，當時也透露自己二度抗癌。健康狀況不佳的她，今年7月無奈退出演藝圈，豈料她的經紀人昨（18日）無預警在IG發文，透露希良梨「正處於命危狀態」。隨後更有希良梨躺臥病床、手上掛著點滴的畫面外流，讓粉絲擔心不已。

希良梨1998年因出演日劇《麻辣教師GTO》走紅。（圖／翻攝自IG@kigod23）





希良梨1998年因出演日劇《麻辣教師GTO》走紅；豈料命運弄人、她在2000年當紅之際查出罹患子宮頸癌，更為此短暫停止活動。之後嫁給一位台灣人，並生下孩子的她，於2015年重返演藝圈。希良梨2024年到婦產科檢查時，再度診斷出罹癌，她當時透露「檢查結果比20多年前還糟」，且醫師發現癌細胞已經有擴散的狀況。

經紀人證實希良梨「正處於命危狀態」，病床照外流。（圖／翻攝自IG@kigod23）





到了今（2025）年1月，希良梨對外宣布癌症轉移至骨盆淋巴結且進入第三期，並於7月再度宣布退圈。沒想到病情持續惡化，她的經紀人18日透過IG限動上傳一連串希良梨的最新病況，表示「希良梨小姐正處於命危狀態」，甚至還上傳兩張病房照，但事後已刪除。

希良梨日前發文談及化療後的副作用，透露自己腳全麻，甚至還形容「這已經不是一個正常的身體了」。（圖／翻攝自IG@kigod23）





值得一提的是，希良梨本人13日曾在IG有感而發，寫下：「我的腳，甚至腳底，從6月結束化療出院後，仍然因化療的副作用持續麻痺。每天都必須面對這樣的身體，老實說，有時候真的會覺得很煩」。飽受癌魔折磨的希良梨，當時還形容「這已經不是一個正常的身體了」。此外，希良梨日前也上傳多則「血塊照」，讓粉絲們相當擔心她的病況。

