《GTO》女星希良梨罹子宮頸癌 IG限動發命危通知

日本女星希良梨因演出《麻辣教師GTO》學生水樹奈奈子一角走紅，還在2007年來台發展，與台灣的工作人員相戀結婚，她的IG限動在今（19日）然發出黑底白字的「命危通知」，讓許多粉絲感到十分著急。

希良梨在2024年就在社群上寫下長文，到大醫院做更詳細的婦科檢查，報告顯示自己罹患子宮頸癌，處於癌症初期的階段，她的精神狀態都很好，希望粉絲可以不要擔心，雖然感到相當沮喪不安，也曾情緒崩潰過，但還是想把自己的抗癌經歷分享出來，希望能成為粉絲們的力量，甚至可以鼓勵、幫助到他人，那就是她最大的期望。

但希良梨在今年的11月13日表示，自從今年6月的抗癌治療之後，腿跟腳底持續發生麻痺的副作用，每天都在對付這樣的身體，有時感到很厭煩，因為這不是一個正常的身體，感謝病友前輩與大家的支持，「請給我力量，我其實意外地膽子很小」。沒想到今發布命危通知，讓許多粉絲感到擔心。



