《GTO》女星爆病危...工作人員再發聲 曝身體現況

日本女星希良梨近日爆出命危消息。（圖／翻攝自希良 IG）





曾出演日劇《麻辣教師GTO》學生妹水樹奈奈子而成名的日本女星希良梨，在2024年9月宣布二度罹癌，並於今年7月退出演藝圈，豈料，經紀人18日突然爆出命危消息，引發網友擔憂，今（21日）希良梨也發文透露現況。

希良梨在爆出命危消息後，引發全網關注，今日也透過IG發文回應現況，和經紀人共同寫下：「讓各位感到擔心與煩惱了，在此致上最深的歉意，現在已經平安恢復意識了，也在此向各位報告，希良梨全體團隊上。」

另外，在IG限時動態也轉發多則關於「希良梨病危」的報導，並都配文寫下如今已經恢復意識，讓粉絲都安心不少。



【更多東森娛樂報導】

