《GTO》女星驚傳病危！二度罹癌飽受化療副作用折磨 才嘆：不是正常身體

日本女星希良梨二度罹癌，IG發文：「希良梨目前正處於病危狀態」，令粉絲憂心。翻攝希良梨IG



45歲日本女星希良梨驚傳病危！1998年憑《麻辣教師GTO》一炮而紅的她，2000年罹患子宮頸癌一度中斷演藝工作，時隔20多年，去年證實二度罹癌，正式息影。她常在IG分享抗癌經歷，18日突上傳黑底白字「希良梨目前正處於病危狀態」，讓粉絲相當憂心。

希良梨去年到婦產科檢查時，意外查出二度罹癌，年末接受手術，傷口痛到連翻身都困難，也無法入睡。今年1月，她透露癌症已第3期，6月完成化療出院，仍飽受副作用折磨。

這個月，希良梨發文說，身體持續有麻痺感，使得心情很煩悶，忍不住崩潰喊：「這不是正常身體」，希望各界為她打氣，只盼能早日恢復及體力。

日本女星希良梨當年演出《GTO》走紅，因罹癌退出演藝圈。翻攝希良梨IG

未料，17日IG再發文提到「良梨現在仍在與癌症抗爭，並未痊癒。」並標明是經紀人代發，18日則出現黑底白字畫面，病情似乎不見起色。

發文還附上她與兒子吃冰淇淋的照片，從背景來看，地點應是台灣的超商。她2008年嫁給台灣老公，公布二度罹癌病情時，也透露已於2023年離婚。

希良梨傳出病危消息後，粉絲湧入留言鼓勵「活下去！快回來！大家都在等妳」、「大家都在為妳打氣」、「我正在為你祈禱」、「上帝啊，請賜予希良梨活下去的力量」、「加油！我們一起戰鬥吧」。

