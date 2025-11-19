《GTO》女神病危！希良梨二度罹癌惡化 退出演藝圈不到半年「手插點滴躺病床畫面曝光」
曾因演出1998年日劇《麻辣教師GTO》走紅的日本女星希良梨（Kirari），過去以鮮明形象深植人心。如今現年45歲的她，繼2024年再度罹癌後，健康情況急轉直下。她於去年9月宣布第二次罹癌，2025年初更透露病情已轉移，並進入第三期，雖然在6月完成最後一次化療，仍在7月黯然退出演藝圈。不料在11月18日，透過社群平台發布的黑底白字訊息中，驚傳目前病況已屬危急。
從希良梨的Instagram帳號貼文可見：「Kirari女士目前情況危急。」該貼文標註其經紀人帳號，疑為代為發布，並未有個人署名，引發粉絲更多憂心。消息曝光後，不少粉絲在留言區表達擔憂與祝福，盼她能平安渡過難關。
早在13日，希良梨便已於社群平台坦言病情惡化，寫道：「我六月完成了化療，自從出院以來，我一直飽受化療副作用的折磨。我每天都要面對這樣的身體，說實話，有時候真的會感到疲憊。因為這不是正常的身體。」她也提到，自己現在最大的願望，是能恢復健康與體力，擺脫身體上的病痛。
儘管過去大多由希良梨本人親自更新病況，但自17日起改由經紀人代發貼文，外界也因此揣測她健康狀況進一步惡化。經紀人在貼文中指出：「希良梨仍在與病魔奮戰，尚未痊癒。」緊接著，18日再發文稱「希良梨目前狀況危急」，並附上她躺在病床、手插點滴的照片，畫面令人揪心。現年45歲的希良梨，2000年首度罹患子宮頸癌，當時短暫暫停演藝工作。睽違24年，她於2024年再度確診罹癌，且病情更為嚴重，癌細胞已擴散至骨盆淋巴結，被診斷為第三期。
希良梨先後於2024年12月接受手術，並在2025年1月完成療程後透露病況，雖於6月底完成最後一次化療並出院，但副作用依舊持續折磨，讓她難以正常生活。希良梨2008年嫁來台灣並育有一子，2023年底透露已與丈夫離婚。今年4月，她曾在Instagram分享自己光頭模樣，18日也曬出與兒子在台灣便利商店開心吃冰淇淋的合照，展現母子情深。病危消息曝光後，粉絲湧入社群留言表達關心：「一定要撐住！」「我們都在替妳加油！」、「活下去！大家都在等妳！」期盼她能堅強戰勝病魔，早日康復。
