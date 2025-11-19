《GTO》希良梨罹癌驚傳病危！曾悲曝化療副作用：身體不是我的

【緯來新聞網】曾出演日劇《麻辣教師GTO》、現年45歲的日本女星希良梨去年公開自己罹子宮頸癌三期並宣布引退專心治療，今（19日）希良梨社群媒體無預警發文「希良梨目前正處於病危狀態」，消息曝光引來不少粉絲不捨紛紛留言為她集氣。

希良梨驚傳病危。（圖／翻攝希良梨IG）

希良梨先前才在Instagram上分享自己接受抗癌治療結束後的身體近況，希良梨表示，自6月完成最後一輪化療、出院至今，雙腳仍因治療副作用持續感到麻痺，尤其是腳底部位。她坦言：「每天都要面對這樣的身體，說真的，有時候真的會很煩，因為這已經不是原本那個正常的我了。」



希良梨也透露，目前最大的心願就是「身體能早點恢復健康、體力回來，還有讓這麻痺感快點消失」。她不忘感謝支持她的粉絲與經歷過相同病痛的病友，並幽默地表示：「請大家送我元氣彈吧，我其實內心很脆弱。」



希良梨於2024年9月首次公開罹癌消息，同年12月接受手術。今年1月透露癌細胞已轉移，病情進入第3期。她在6月底完成所有化療療程，7月正式宣布退出演藝圈，未來將以文化人、社會活動者身分持續發聲。不料今就在IG發文「正處於病危狀態」，引來不少網粉絲擔心。

