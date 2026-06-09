GU冰淇淋童裝可愛俏皮 UA突破運動與時裝界線

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各大服飾品牌推出全新夏季系列，讓「愛水」的朋友跟上時尚潮流。GU以「PUPPET SUNSUN」搶攻女、童裝市場；UNDER ARMOUR和法國Marine Serre強打「UA X Marine Serre」限量聯名系列；TOMMY HILFIGER找來利物浦足球俱樂部球員展現2026夏季魅力；New Era正式進駐台北大巨蛋商圈；JILL by JILL STUART在LaLaport南港店拓展海外首家門市。

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GU於6月19日力推「PUPPET SUNSUN」系列，以「SUNSUN、夥伴們與冰淇淋」為主題，全系列含女、童裝共6款商品，價格帶介於290~890元。女裝包含靈感來自於冰淇淋推車和菜單的設計印花T恤、以冰淇淋口味為發想的棉質家居服組、繡有SUNSUN和NONNON的襪款。童裝更有和女裝相互搭配的親子穿搭設計，還有帶點潮流感的短版印花T恤，讓大小朋友都可以美麗一夏。

UNDER ARMOUR歡慶30週年，攜手法國Marine Serre開發「UA X Marine Serre」限量聯名服飾。以UA 2000年代經典運動服飾出發，並汲取Baselayer緊身衣的設計靈魂，Marine Serre運用獨特的前衛美學剪裁，完美融合UA的機能科技，象徵2大品牌對自律、進步和突破極限精神的共同信念。UNDER聯名系列即日起於Marine Serre官網、指定Marine Serre零售店獨家限量發售。

TOMMY HILFIGER找來利物浦足球俱樂部多位代表性球員，演繹2026夏日風潮。Dominik Szoboszlai、Cody Gakpo穿著俱樂部風格剪裁和亞麻西裝外套，展現對「球場穿搭」的時尚；Alexis Mac Allister、Alexander Isak以麻花針織Polo衫搭配Chino長褲，呈現簡約率性的學院風格。整體造型皆圍繞品牌代表性的紅、白、藍配色，並透過布列塔尼條紋和海洋風格外套，低調呼應品牌航海元素。

New Era進軍台北大巨蛋商圈，於SOGO大巨蛋打造全新品牌門市，自6月12日起消費滿3,200元即贈New Era木質書燈；聯手華納兄弟經典卡通《樂一通》，主打全新「Looney Tunes x MLB 2026」聯名系列。JILL by JILL STUART即日起在LaLaport南港店海外初登場，開幕期間購買任意1件以上商品，即可獲得「人氣經典包款微縮版迷你扭蛋」，共有2款提供收集。

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