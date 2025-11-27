GU秋冬有什麼好買？熱賣TOP 5出爐，麵包外套、內刷毛上衣到襪靴都上榜，貨號、價格全整理好了

價格佛心設計又好看的GU近年成了許多人的購物新歡，趁著本次入秋熱賣榜單出爐，一起來看看Top 5熱賣單品都有些什麼，從外套、上衣到鞋款全都有！

GU秋冬熱賣 TOP 5

1.WARM PADDED夾層外套（貨號：357497） NT.1,490

更加蓬鬆可愛的麵包外套，今年熱賣榜不可能少了它，原因很簡單：輕、暖、好搭、價格親民，採用WARM PADDED保暖科技，穿起來輕盈不壓肩，卻能有效擋風與保溫，版型蓬鬆不沈重，還有可拆卸的連帽設計，日常通勤、週末出遊一件搞定，是秋冬的百搭款。

廣告 廣告

心動入手

2.WARM PADDED夾層連帽外套（貨號：357378）NT.1,490

比起上一款，這件又更加適合通勤日常，外套本身具備調節溫度的效果，採用更好行動的雙向拉鍊設計，下擺加入了調節扣設計，穿搭的時候可以輕鬆調整外套輪廓，是學生族、通勤族、喜歡戶外活動的人都推的實穿款。

心動入手

3.Heavy Weight 內刷毛半拉鍊上衣（貨號：358272） NT.890

今年秋冬一定要來一件韓妞都在穿的半拉鍊上衣！GU這件上衣搭配了刷毛內裡，穿起來暖度十足，重磅的棉質設計讓整件衣服的版型更立體，半拉鍊設計延伸頸間線條，也能營造休閒感，搭寬褲或短裙都很好看。

心動入手

4Heavy Weight 重磅內刷毛連帽拉鍊外套（貨號：357544） NT.990

衣櫃必備款連帽外套，以重磅材質打造的外套整體看來更扎實、有挺度，保暖度提升不少，也因為有挺度的材質，讓整件外套穿上身後的輪廓俐落乾淨，是那種出門抓了就穿上也很好看的外套。

心動入手

5.羅紋針織襪靴（貨號：357523）NT.990

秋冬的熱門單品襪靴，今年降價到990元就能入手，鞋筒的設計是羅紋針織，有彈性好穿脫，而且更服貼小腿，穿起來也顯腿細，跟高適中、好走又能拉長比例，搭大衣、短裙、寬褲都適合。

心動入手

今年GU秋冬熱賣款都有著實穿、保暖、好質感三大特點，重點連價格都很佛心，這些單品你也心動了嗎？





延伸閱讀：

GU x 哈利波特最新聯名魔法迷必收！全系列此時上架：巧克力蛙、怪味糖小包、霍格華茲學院家居服…

【Threads上紅什麼】GU新品法棍包不用千元質感超好，加碼雙面用皮帶網推：黑咖色必備

【Threads上紅什麼】兩條平價神褲推薦！梨形收臀穿GU、想翹臀選Uniqlo





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 為新世代女性打造被看見的舞台！Max Mara歡慶WIF Max Mara未來之星獎®20周年，致敬影視界的傑出女性

● 7千3百萬定槌！一枚永遠停在2:20分的神秘古董懷錶身價憑什麼？