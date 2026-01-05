GU這條棉褲被封冬季百搭神褲！聽說比去年厲害？價格、貨號一次看

GU總能讓人以實惠的價格跟上最新潮流，只要遇上喜歡的單品，包色處理也不心疼，近期則又有一項令人忍不住想包色的單品登上熱門話題，那就是這條「棉褲」！天下棉褲何其多，GU這條棉褲厲害在哪？為何被封為冬季的百搭神褲？今天就來深入拆解。

GU這條棉褲被封冬季百搭神褲！

棉褲在近年已逐漸成為一項時尚單品，在韓星、歐美明星的私服穿搭、街拍造型中大量出現，它不只是一款適合運動休閒的舒服褲子，也憑藉寬鬆剪裁、柔軟而具份量感的特色，能輕鬆與各式風格做混搭。不過作為基礎單品的棉褲，從平價到高端各家都有推出，當中GU所推出的「Heavy Weight重磅內刷毛 barrel leg錐形休閒褲」便成功脫穎而出。

GU Heavy Weight重磅內刷毛Barrel Leg錐形休閒褲

Heavy Weight重磅內刷毛 barrel leg錐形休閒褲（褲長標準68.5～72.5cm）貨號：357922 NT$790

GU將人氣繭型牛仔褲Barrel Leg的輪廓也應用在棉褲上頭，使用中空紗線打造出面料的蓬鬆感與立體挺度，在褲角部分則採圓桶剪裁設計，那條向內收的縫線正是精髓所在，讓輪廓更俐落，自然形成率性的皺褶。而冬季版本更在內裡鋪上一層刷毛，即便擁有厚實保暖的功能，也不會顯得臃腫，且根據官網描述，今年材質經過升級後變得更加輕盈，能夠連同冬天囤積的脂肪一起好好藏在褲管內，修飾效果滿分！

網路獨家 Heavy Weight重磅內刷毛 barrel leg錐形休閒褲（褲長稍長77.5cm）貨號：358537 NT$790

編輯更發現，GU的官網上推出了網路獨家的「加長版」，比一般褲長多了約5公分，身高較高、或是喜歡褲腳堆疊感的朋友們就可以選擇這一款。

