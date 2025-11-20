GU+UNIQLO打造聯合店 Gap插旗環球新北中和店

搶攻冬日穿搭商機，服飾業者推出時尚新品吸引帥哥美女。GU西門店攜手UNIQLO打造雙品牌聯合店，結合紐約機能服裝品牌ENGINEERED GARMENTS，設計出融合復古工裝、現代機能美學的限量商品；Gap進駐環球購物中心新北中和店，舉辦多重限定活動；UNDER ARMOUR主打全新升級的「UA Unstoppable運動潮流系列」；New Era力推「怪奇物語Stranger Things」聯名帽款。

廣告 廣告

GU西門店於11月21日揭幕，聯手UNIQLO開設全新雙品牌聯合店，強打全台最大鞋履專區，全館熱銷商品限時優惠250元起，並祭出3重開幕好禮+萬元購物金抽獎驚喜加碼，並再度與超人氣插畫家「weiweiboy可愛大王」合作，提供限定獨家贈品。

營運首3日不限金額消費，送插畫家「weiweiboy可愛大王」設計的GU徽章；首週購物滿1,800元再贈限量兩用雙享杯飲料袋；首週每日17:00-21:00消費達1,800元抽旅行相機、托特包。另外，12月4日前優惠再加碼，至實體店舖掃描APP會員條碼或使用APP於網路下單，就有機會抽中萬元購物金。

同時，GU找來紐約機能服裝品牌ENGINEERED GARMENTS，開發融合復古工裝、現代機能美學的限量新品，12月5日起於全台GU特定店舖及官方網路商店同步開賣。以1970年代的紐約提出「曼哈頓式風格重構」概念，致敬紐約街頭文化的自由、混搭和創造力，主推具防風功能的PADDED夾層防風外套、Heavy Weight重磅休閒上衣、麻花圍巾領開襟外套、刷人造毛連帽外套等單品。

Gap則進軍環球購物中心新北中和店，打出多項限定好康。即日起到11月23日任意消費即可體驗Gap客製姓名貼；11月22日到11月23日單筆買滿3,888元，就能讓小朋友參與小小設計師拼豆體驗。現場更設置作品打卡區，讓爸爸媽媽和孩子一同留下難忘回憶，打造溫馨美好的遊逛體驗。

UNDER ARMOUR提出新升級的「UA Unstoppable運動潮流系列」，選用高彈性、超耐用的防撕裂梭織面料，搭配UA Storm防潑水科技，提供柔軟舒適、輕量透氣、防水快乾等性能，支撐每一次的舞動，並以寬版剪裁創造出秋冬俐落的運動時尚，兼顧造型和舒適。同步銷售「UA Apparition Tech」、「UA Sola」等2雙復古氣息滿載的潮流鞋款，以經典懷舊輪廓融入現代街頭元素。

New Era主推「怪奇物語Stranger Things」聯名系列，以品牌經典帽款結合影集標誌性的美式復古和詭譎暗黑風格，營造令人沉浸的怪奇世界氣息，包括59FIFTY、9FORTY EF，以及全新帽型19TWENTY，一共有6種帽款及2款長袖服飾吸引粉絲。

像是9FORTY EF以劇中主角就讀的霍金斯高中校徽，以及最冒險叛逆的課後社團地獄火俱樂部的標誌性圖騰作為靈感來源，融入頭版型呈現冒險精神。全新19TWENTY帽型以5片式帽身結合A-FRAME設計，完美融合復古質感和日常穿搭。

原文出處

延伸閱讀