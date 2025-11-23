GUCCI年終節日主打酒紅色與銀色 水鑽裝飾讓人好閃耀

GUCCI Gift假日禮讚系列是以溫暖紅色調與閃耀銀色調結合水鑽所呈現的節慶單品。（古馳提供）

2025年的GUCCI Gift假日禮讚系列以產品為主導，將符合節日的溫暖紅色調與閃耀銀色調的光芒結合水鑽為靈感，推出系列節慶單品。整個系列以品牌標誌性設計結合精緻工藝，透過閃耀配件展現出奢華的光采，為即將來臨的12月種種節慶活動，增添熱鬧滾滾的氛圍與歡愉心情。

GG Marmont水鑽皮革肩背包。NT$165,900（古馳提供）

以紅色及漸層水鑽為主題的系列作品，是將溫暖深邃的紅色融入，從GUCCI Ophidia系列包款以GG帆布搭配漸層水鑽熱壓點亮品牌經典，到GUCCI Diana以及GUCCI Jackie 1961將漸層水鑽熱壓裝飾於紅色絲絨布上、並搭配GG字母的鏈條，完美呼應了節慶季節，讓人能夠輕鬆成為聚會亮點。

廣告 廣告

Gucci Diana紅色絨布竹節包。NT$161,800（古馳提供）

Gucci Shift 黑色水鑽版運動鞋。NT$42,400（古馳提供）

出席年終派對時，最適合以閃耀亮面金屬色為主題裝扮自己，展現節日奢華魅力。閃亮且帶有珠光以閃亮水鑽所呈現的反射光效果，點燃派對熱情，增添獨特層次感，讓每個GUCCI女孩都是當晚的最佳女主角。

紅色水晶頭箍。NT$25,300（古馳提供）

雪花造型水鑽吊飾。NT$17,900（古馳提供）

更多鏡週刊報導

擄獲劉以豪心的RIMOWA 各種新款都好適合去渡假

《單身即地獄4》李時安好愛台灣擔擔麵 Matin Kim上吐舌賣萌

靚鑑賞／普發一萬Wish List