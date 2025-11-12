Gucci進軍雪峰之上，Chanel、Louis Vuitton再到Loro Piana「高山奢華」冬季滑雪競賽正式開打

近年來，「滑雪度假」已從專業運動轉化為全球性的冬季生活風潮。越來越多旅人為了追尋雪地中的自由與社交氛圍，前往阿爾卑斯、北海道或長白山等度假勝地展開一段刺激的「高山假期」。根據市場研究指出，全球山地與滑雪度假市場於2024年成長率以超過前年10%的速度持續擴大；滑雪裝備與服飾市場則年達百億美元。這些數據不僅顯示滑雪文化越來越普及，也反映出高端消費者對冬季戶外體驗的熱度持續攀升。

高級時裝進軍雪地市場

因此，對精品品牌而言這也是一個樂見的新興消費市場。人們對於這個高山運動場域能展現品味、社交與生活態度越來越踴躍。於是，高級時裝開始進軍雪地，從服裝到配件，從機能設計到奢華細節，紛紛推出「雪地時尚」的系列。

Gucci Altitude首次登上海拔之上

Gucci以銀白雪景與壯闊山巒為靈感，推出全新Gucci Altitude系列，正式宣告進軍冬季高山運動領域。以「海拔」為概念，不僅象徵地理高度，更代表精神層面的專注與自律。為了慶祝這項首個雪地系列，全球品牌大使、前青少年滑雪冠軍 Jannik Sinner 特別入鏡演繹，展現他在雪峰間靜與動的非凡精神，同時也表現品牌對「機能與美學平衡」的完美詮釋。

Gucci Altitude全新雪地系列

Gucci Altitude系列融合三層防潑水結構、透氣面料與實用設計，兼具高性能與時裝感。滑雪票卡口袋、觸控手套等細節呼應運動需求；沉穩色調與精準剪裁，則體現Gucci對自然之力的現代回應。此外，品牌更與HEAD聯名推出滑雪板、滑雪杖與安全帽，將經典織帶條紋延伸至運動裝備，讓品牌符碼於雪地間閃耀，就像是一種「向上」的精神哲學，帥氣有型。

Louis Vuitton LV Ski 冰川之上的旅行

Louis Vuitton 將其「旅行藝術」延伸至雪地，推出 LV SKI 女士系列。系列以精緻美學與高機能結合，專為滑雪與高山假期打造。服裝以防水輕量尼龍與回收材質製成，立體絎縫靈感來自經典 Malletage 行李箱襯裡，細節呼應品牌旅行基因。

滑雪後的 Après-ski 時光同樣精彩，Louis Vuitton以挪威風格針織衫與亮片丹寧打造悠閒節奏，呼應冰川光澤的 Monogram Miroir 銀與古銅色帆布包款，復刻千禧年代的鏡面時尚。Capucines、Speedy、Petite Malle 皆換上羊毛皮材質的 Cozygram 版本，散發冬日溫度。鞋履部分，Cortina 短靴與 LV Cloud 輕盈雪靴以麂皮與羊毛皮點綴，結合運動與都市風格。

Louis Vuitton LV Ski冬季系列

Louis Vuitton LV Ski整體系列以「雪中旅行者」為主角，兼具技術與詩意，詮釋了品牌在寒冬中的奢華運動語言，同時也推出了可愛的寵物商品，讓你在冬日可以與愛犬溫暖過冬。

Loro Piana Holiday Ski Capsule讓羊絨邂逅雪花

Loro Piana 以極致面料聞名於世，今年秋冬推出的節日與滑雪系列，延續品牌對自然質感與工藝的執著。靈感來自法國 Les Arcs 滑雪勝地，系列中包含從雪道到夜宴的完整造型提案。

以 Baby Cashmere®、Capra Cashmere、Cash Storm 等高端羊絨面料打造，結合防風防水機能與優雅輪廓。代表作如 Icer 外套、Traveller 夾克與 Spagna 大衣，兼具輕盈與保暖。層次配色取自冬日自然：雪白、苔綠、玫紅與深駝，宛如雪林光影的流動。

Loro Piana Holiday Ski Capsule

冬日系列

Loro Piana經典的Grande Unita羊絨圍巾本季再度回歸，並以「Frisson」技術賦予絲絨光澤，而新款 Bale Softy水桶包與Loom手袋也以柔軟Zibeline皮革呈現奢華質感。這種不言而喻的內斂風格，也將滑雪服飾昇華為高級生活藝術。

Chanel COCO NEIGE自由優雅的雪中芭蕾

由小松菜奈演繹的Chanel 2025/26 COCO NEIGE系列，延續品牌自2018年開啟的冬季篇章。本季邀請攝影師Sean Thomas以純白雪境捕捉小松菜奈的靈動神情，將「高山上的香奈兒」化為一場極致詩意的表演。

Chanel COCO NEIGE系列以冰霜粉、松綠、深藍與虹彩黑為主調，融合羽絨外套、斜紋軟呢套裝、羊羔毛短裙與絲絨長靴，將經典香奈兒符碼轉譯為高山運動的現代語彙。

Chanel COCO NEIGE

除此之外，Chanel COCO NEIGE特別將冬季的羽絨外套與塔夫綢長褲呼應雪峰光澤，展現精緻耀眼的優美面貌，而最可愛的是，幾何菱格紋針織與蝴蝶結細節，也大大地凸顯品牌獨一無二的女性氣質。當然，一直以來都很熱門的配件如耳罩、羊羔毛靴、絲絨尼龍包與太陽眼鏡，也為整體造型增添俏皮感與機能性。

