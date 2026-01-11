GUCCI 2026春夏玩角色扮演 快來找找你的命定代表人物

創意總監Demna Gvasalia為GUCCI打造的世界，有獨特的人物定義。（古馳提供）

GUCCI 2026春夏迎來了創意總監Demna Gvasalia打造的世界，在他構築的古馳國度中，意喻為「家人」之意的靈感「La Famiglia」貫穿整個季節，讓他為每一套造型定義出了身份，在義大利式的「隨性優雅」sprezzatura中，無論是「小王子」或是「書呆子」都展現出鮮明個性，滿滿的GG圖騰則透過仿舊處理，呈現出自信優雅的姿態。

半月形輪廓搭配短背帶的Lunetta喚起90年代極簡主義美學。（古馳提供）

仿舊處理的Edgar馬銜鏈樂福男鞋。（古馳提供）

這個龐大的GUCCI家族中，女裝系列透過多重女性角色的並置，描繪出以態度定義性感的女性力量：充滿60年代復古語彙的「小紅大衣」造型的林卡札塔、精緻黑色造型勾勒出冷靜理性氣質的藝廊經理人、低調卻極具存在感的洛杉磯貴賓、以及銀色平口修身迷你亮片刺繡連身裙的開胃酒小姐。

能夠直接套入並踩腳跟是一種從容的態度。（古馳提供）

男裝系列在Demna的定義裡，有張揚自信的存在感，也有內斂克制的力量：身穿黑色公牛皮機車夾克勾勒出俐落輪廓的帥哥、運用天鵝絨修身剪裁的小王子、搭配領結，流露知性與幽默並存氣質的書呆子、以及選擇黑色彈性頂級水洗納帕小羊皮超修身短版皮夾克，貼合身形輪廓的內向者。

詮釋隨性優雅的Brera包。（古馳提供）

包款部分，大尺寸是本季趨勢：以米蘭歷史悠久、充滿藝文氣息的Brera區為名的同名包款，放鬆而柔軟的包身線條展現出從容；透過比例放大重新定義經典的超大尺寸Jackie包、喚起90年代極簡主義美學的半月形輪廓Lunetta。

以中性風格為核心語彙的超大尺寸Jackie包。（古馳提供）

