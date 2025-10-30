Guerrero Jr.開轟領軍藍鳥聽牌 賽後用日語喊「謝謝」登NHK鏡頭

主砲Vladimir Guerrero Jr.首局開轟、連兩戰開砲率隊搶下聽牌戰。圖／翻攝自X@MLB

世界大賽第5戰今（30）日於洛杉磯舉行，藍鳥以6比1擊敗道奇，距離冠軍僅一步之遙。主砲Vladimir Guerrero Jr.首局開轟、連兩戰開砲率隊搶下聽牌戰，賽後受訪時更以流利日語向鏡頭說出「アリガトウゴザイマス（謝謝）」，展現親切一面。

Guerrero Jr.首局擊出全壘打，為藍鳥奠定領先基礎。賽後Guerrero Jr.表示：「比起全壘打，贏下這場比賽才是最開心的事。」

Guerrero Jr.強調球隊心態關鍵：「我們專注在享受比賽、專注勝利，這樣的態度帶來好結果。」

廣告 廣告

接受NHK場邊訪問時，Guerrero Jr.先用西語說「Gracias（謝謝）」，隨即補上一句日語「アリガトウゴザイマス」，讓現場氣氛輕鬆又逗趣。

這並非Guerrero Jr.首次與日本球迷「互動」。早在2023年西雅圖全明星賽時，曾在大谷翔平接受NHK訪問時偷偷從背後靠近，對著大谷的回答頻頻點頭，引發笑聲。如今兩年後，Guerrero Jr.在世界大賽率隊聽牌，再度以幽默方式登上日本轉播畫面。



回到原文

更多鏡報報導

開局背靠背開轟＋菜鳥Yesavage好投宰制道奇 藍鳥終結32年冠軍荒只差一勝

道奇1比6再敗藍鳥陷聽牌危機！大谷翔平打擊低潮 主帥批關鍵失誤送勝機

道奇G5吞敗！西語老師「撲空」掉分成關鍵 守備判斷遭球迷砲轟